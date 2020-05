Norwegian får grønt lys til redningsplan

Norwegian har fået godkendt en redningsplan af alle sine fire obligationsejere, oplyser det kriseramte luftfartsselskab i en fondsbørsmeddelelse.

De fire obligationsejere har alle ret over virksomhedsobligationer i Norwegian. En obligation er et form for lån.

Godkendelsen af redningsplanen sker, efter at Norwegian i flere uger har arbejdet på at skaffe nok egenkapital til at kunne få statslig støtte fra Norge.

Et afgørende led i redningsplanen har været at få obligationsejerne til at acceptere, at dele af lånet i selskabet bliver lavet om til aktier.