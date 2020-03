Norwegian er ligesom resten af flybranchen hårdt presset af coronavirusset, der har betydet et voldsomt fald i antallet af flyrejser. Selskabet har sendt 7300 af 11.000 ansatte hjem midlertidigt.

Norwegian beder kreditorer om henstand på milliardgæld

Flyselskabet Norwegian beder sine kreditorer om hjælp for at kunne få del i norsk hjælpepakke.

Norwegian beder sine kreditorer om ikke at skulle afdrage og betale renter på sine lån de næste tre måneder. Det oplyser flyselskabet i en meddelelse.

Det er ifølge Norwegian nødvendigt at få kreditorerne med på den aftale, for at selskabet kan få del i en hjælpepakke fra den norske regering.

Hjælpepakken er et statsligt lån på samlet tre milliarder norske kroner, men Norwegian skal leve op til en række krav for at få alle pengene.

Norwegian har allerede fået 300 millioner norske kroner af pakken.

Hvis kreditorerne går med til at give flyselskabet et pusterum på tre måneder, vil yderligere 1,2 milliarder bliver udløst.

De sidste 1,5 milliarder af hjælpepakken bliver kun udløst, hvis Norwegian styrker sin egenkapital - for eksempel ved at aktionærerne skyder flere penge i selskabet.

Det norske flyselskab havde ved udgangen af 2019 en gæld på 58 milliarder norske kroner.

Norwegian er ligesom resten af flybranchen hårdt presset af coronavirusset, der har betydet et voldsomt fald i antallet af flyrejser.

Selskabet har sendt 7300 af 11.000 ansatte hjem midlertidigt.