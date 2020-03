Norsk tv giver vokseværk hos Egmont

Mediekoncernen Egmont har vundet frem hos norske tv-seere og firmaer uden for de traditionelle medier.

Mediekoncernen Egmont havde vokseværk i 2019, hvor fremgang hos norske tv-seere trak op.

Det viser regnskabet fra selskabet, der står bag Nordisk Film, norsk TV2, forlaget Lindhardt og Ringhof, spil til computer og konsoller, en række reklamebureauer og e-handelsfirmaer.

Desuden udgiver Egmont mere end 700 magasiner og ugeblade i 30 lande. I Danmark er det blandt andet Her & Nu, Euroman og ALT for damerne.

Omsætningen steg sidste år med 600 millioner til 12,5 milliarder kroner. En del af fremgangen stammer fra TV2 Norge, som Egmont ejer.

Den norske del består af otte tv-kanaler og en streamingtjeneste. 2019 har budt på højere seerandele og reklamekunder og streamingabonnenter.

Derudover melder Egmont om fremgang i den af forretningen, som strækker sig ud over de traditionelle medier.

Det gælder en portefølje af reklamebureauer og virksomheder, der sælger alt fra hårvoks til fritidstøj på nettet.

Egmont fortæller, at selskabet inden for de trykte magasiner og ugeblade har været presset af et faldende marked.

Samlet ender Egmonts resultat på 600 millioner kroner. Det er helt på niveau med 2018.

Som de fleste andre virksomheder ser Egmont også coronavirusset påvirke resultatet i 2020.

- Vi kigger ind i et 2020, hvor vi som alle andre er meget påvirkede af den aktuelle Covid-19-krise og optaget af vores medarbejderes velbefindende, og at vi som samfund og virksomhed kommer godt igennem krisen, siger Egmonts koncernchef, Steffen Kragh, i en pressemeddelelse.

Nordisk Film Biografer, som Egmont ejer, har blandt andet lukket sine 23 biografer de næste to uger.

Det skyldes myndighedernes anbefalinger om at bremse udbredelsen af coronavirusset.