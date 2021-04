Luftfartsselskabet Norwegian er kommet endnu tættere på at overleve. (Arkivfoto)

Norsk dommer godkender Norwegians redningsplan

Norwegian har mandag fået godkendt sin redningsplan af en dommer i Oslo. Det oplyser luftfartsselskabet i en meddelelse.

For få uger siden blev redningsplanen også godkendt i Irland, hvor en stor del af selskabets fly og gæld er registreret.

For at Norwegian kan blive reddet, skal der også skaffes 4,5 milliarder norske kroner - 3,3 milliarder kroner - i frisk kapital.

Koncernchef Jacob Schram er meget glad for afgørelsen, som han kalder vigtig.

- Når vi har nået de to største juridiske milepæle, kan vi se frem mod at fortsætte arbejde med at indhente ny egenkapital.

- Jeg er meget taknemmelig for, at vi har fået afgørende opbakning til at kunne fortsætte vores virksomhed, siger han i en pressemeddelelse.

Schram forventer, at pengene er indhentet i løbet af maj.