Nordjyske firmaer hiver få ansatte over kommunegrænser

Torsdag meldte regeringen ud, at borgere i de syv områder stærkt opfordres til at blive i deres kommune. Men nogle nordjyske virksomheder er nødt til at hive enkelte ansatte over kommunegrænser.

Syv nordjyske kommuner lukkes ned i en måned for at mindske risikoen for, at en virusmutation fra mink spreder sig blandt befolkningen.

Eksempelvis bliver svejsemaskinefabrikken Migatronic, der har cirka 200 ansatte, nødt til at trække mellem fem og ti ansatte over en kommunegrænse til fabrikken i Fjerritslev i Jammerbugt Kommune.

Det fortæller koncerndirektør Niels Jørn Jakobsen.

- Vi lader flest muligt arbejde hjemmefra. Men der bliver måske op til ti medarbejdere, vi bliver nødt til at hive ind. Det er kritisk, for at vi kan levere produkter, siger han.

Han vurderer, at der er behov for, at omkring 80 ansatte fortsætter med at producere svejsemaskiner. Cirka fire ud af fem af dem bor allerede i kommunen.

Niels Jørn Jakobsen forventer, at Migatronic kan levere samme produktionsmængde som hidtil.

Den samme forventning har Knud Degn Karstensen, der er administrerende direktør for Karstensens Skibsværft i Skagen.

Skibsværftet beskæftiger omkring 500 mennesker, og 50 af dem bor uden for Frederikshavns Kommune.

- Vi mødte tidligt ind i morges og fandt en løsning, vi kan leve med. De fleste, vi har ansat, bor inden for kommunegrænsen. De arbejder på normale vilkår, fordi de ikke krydser grænser.

Virksomheden er i dialog med myndighederne for at se, om det er muligt, at nogle af de 50 kan få lov krydse kommunegrænsen - det kræver, at deres funktioner vurderes som samfundskritiske.

- Vi ser, om vi kan få nogle få stykker ind, siger Knud Degn Karstensen.

Han pointerer, at selskabet har fuld forståelse for behovet for nedlukningen, og at selskabet ønsker at gøre sit for at begrænse coronavirus.

Trods omstændighederne er Knud Degn Karstensen ved forholdsvist godt mod.

- Vi bider tænderne sammen, som vores borgmester siger, og så skal det nok gå. Det hjælper ikke at klynke, vi skal finde løsninger, siger direktøren.

Fjerkræslagteriet Danpo i Aars, der ligger i Vesthimmerlands Kommune, undgår store hjemsendelser. Det skyldes, at det som madproducerende virksomhed betragtes som samfundskritisk.

Alligevel bliver cirka en tiendedel af de 600-700 personer, som arbejder på slagteriet i Aars, sendt hjem. Det oplyser marketingdirektør Morten Nielsen.

- Folk, der ikke står ved en maskine eller kører en lastbil, arbejder hjemme, siger Morten Nielsen.

I første omgang er det ellers "business as usual" for Danpo.

- Derfor opretholder vi vores produktion uændret, siger marketingdirektøren.

Seafood Danmark, der holder til i Skagen i Frederikshavn Kommune, slipper for store udfordringer, da en stor del af medarbejderne allerede bor i kommunen.

Desuden er firmaet hjulpet af, at det er en fødevarevirksomhed ligesom Danpo, fortæller administrerende direktør Kaj Schlie.

Anbefalingerne om at holde sig inden for kommunegrænsen gælder foreløbigt til 3. december. De syv berørte kommuner er Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland og Læsø.