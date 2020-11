Se billedserie Det nye lastebånd er ikke alene meget større end det gamle. Det er også bygget på hjul, så det nemt kan flyttes rundt og tilpasses skibenes placering ved havnekajen. Det gør arbejdet meget mere fleksibelt og hurtigere. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Nordeuropas største kornterminal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nordeuropas største kornterminal

Erhverv - 05. november 2020 kl. 12:21 Af Lars Christensen Fotos: Kenn Thomsen Kontakt redaktionen

Hvis man vil forstå den udvikling, som havnen på Masnedø har gennemgået i de senere år, så behøver man ikke kigge længere end til DLG's lastebånd.

Det gamle lastebånd står stadig på den oprindelige del af havnen, hvor den blev opført tilbage i 2002. Dengang var det topmoderne og gjorde det muligt for DLG at laste skibene med uhørt hastighed.

Men sammenligner man det med det nye og væsentligt større lastebånd på erhvervshavnen, så virker det gamle pludseligt komisk lille.

Med det nye lastebånd kan DLG nu laste både med hele 17 tons i minuttet.

Det er dog ikke kun størrelsen, der gør forskellen. Også fleksibiliteten i det nye lastebånd er sigende for udviklingen på havnen.

Før i tiden måtte skibene med møje og besvær bakke frem og tilbage for at ramme lastebåndet på kajen helt rigtigt. Det nye lastebånd er i stedet udstyret med hjul, så man kan køre det frem og tilbage og dermed tilpasse det skibets placering i stedet for omvendt. Med et spænd på godt 100 meter er det dermed blevet langt nemmere og hurtigere at få lastet skibene på Masnedø.

Ud på det globale marked Det nye lastebånd er kun en lille del af Masnedø Bulk Terminal, der blev indviet sidste sommer. Nordeuropas største og mest moderne kornterminal er resultatet af et samarbejde mellem handelsselskabet Copenhagen Merchants og DLG.

Før havde DLG plads til 40.000 tons korn på Masnedø, men med den nye kornterminal kan man opbevare svimlende 150.000 tons korn. Dertil kommer store udenomsarealer, der også ofte er i brug

Byggeriet af den enorme kornterminal har haft et eneste sigte: At nå ud på det globale marked med det sjællandske korn.

Markeder som Egypten og Saudi-Arabien, hvor man hvert år importer mellem 10 og 12 millioner tons korn.

For at kunne komme ud på det globale marked har det været altafgørende at få gravet havnen ud. Med den nye dybde på 10,4 meter er der nu plads til de store skibe med en lastekapacitet på helt op til 30.000 tons. Før i tiden var det helt utænkeligt med så store skibe ved Masnedø, men inden for det sidste års tid har hele otte af dem lagt til kaj ved den nye kornterminal.

Og der er heller ingen tvivl om, at havneudvidelsen batter i forhold til bæredygtighed. Skulle de 30.000 tons korn have været fragtet med lastbil i stedet for skib, så skulle man bruge 800 lastbiler.

Lige i smørhullet Med de massive investeringer på Masnedø har DLG fået skabt det, som Henrik Kløve betegner som et perfekt danmarkskort med godt 50 kilometer mellem sine afdelinger i Østdanmark med Nakskov mod syd, Kalundborg mod nord og Masnedø i smørhullet i midten med kort afstand til kunderne både på Sjælland og Lolland-Falster.

Den nye kornterminal er afgørende i bestræbelserne på at få gjort hele transporten af kornet så effektiv og smidig som muligt.

- Det handler om at røre ved det og flytte rundt på det færrest muligt gange. På den måde er vi med til at sikre den høje kvalitet, forklarer Henrik Kløve, der er detailchef i DLG Øst med base i Bårse.

- Ønskescenariet er, at der altid ligger en båd ude ved kajen, indskyder Henrik Kløve og understreger, at det ikke kun handler om at få de helt store skibe til Masnedø.

- Der er også et marked for de mindre både. Storbritannien har haft en våd sæson og har nu brug for at importere stivelse. Der fungerer et anlæg som det her også rigtig godt. Det gør, at vi kan deltage på begge markeder, forklarer han.

Potentiale til mere For Knud Rasmussen, bestyrelsesmedlem i Masnedø Bulk Terminal, er det utroligt at se den enorme forvandling, der har fundet sted på erhvervshavnen. Han var selv med til at flytte DLGs aktiviteter til Masnedø tilbage i 2002. Dengang var det også det største og mest moderne anlæg af sin slags, men her mindre end 20 år senere virker det komisk lille.

Det gamle anlæg har siloer med plads til 1000 tons, som blev betragtet som stort dengang. I siloerne i det nye anlæg er der plads til mellem 6000 og 10.000 tons.

- Det viser noget om, hvor hurtigt udviklingen er gået, fortæller Knud Rasmussen og tilføjer, at bulkterminalen endnu ikke har nået sit fulde potentiale.

Han nævner hele Nordafrika og Mellemøsten som oplagte markeder for det sjællandske korn.

- Det kan også sagtens gå hen og blive Kina. Og vi har også tidligere haft enkelte både til USA og Sydamerika, fortæller han.

- Vi ser ingen begrænsninger. Vi laver alt, hvad vi kan, lyder det fra Knud Rasmussen.