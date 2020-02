Nordea har søndag været ramt af et teknisk nedbrud, der har forhindret kunder i at logge på netbanken. (Arkivfoto)

Nordeas kunder begynder igen at kunne komme på netbank

Kunder hos Nordea kan igen komme på netbank, efter at et teknisk problem tidligere har sat en stopper for det.