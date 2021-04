Nordea har valgt at sænke loftet for, hvornår privatkunder rammes af negative renter for indlån. (Arkivfoto)

Nordea sænker loftet for negative renter på opsparinger

Fra 1. juli skal Nordeas privatkunder til at betale negative renter for at have over 100.000 kroner i banken.

Inden længe sænker Nordea grænsen for, hvor mange penge privatkunder må have stående i banken, før der skal betales negative renter for dem.

Det oplyser Nordea i en pressemeddelelse.

Fra 1. juli skal Nordeas privatkunder betale negative renter for indlån på over 100.000 kroner. Tidligere var grænsen på 250.000 kroner.

Den rente, man kommer til at skulle betale, er på 0,6 procent. Det vil sige, at man betaler 600 kroner om året for hver 100.000 kroner over loftet.

Også for Nordeas erhvervskunder sker der ændringer. For dem sænkes renten på indlån fra minus 0,75 procent op til maksimalt minus 1,25 procent.

Selv om ændringerne træder i kraft 1. juli, begynder Nordea først at opkræve efter ændringen fra 30. september.

Nordea er langt fra første bank, der har indført negative indlånsrenter. Faktisk har langt størstedelen af de danske banker allerede gjort det.

Årsagen til, at banker har indført negative renter for privatkunders indlån, er, at det koster dem at have penge stående i Nationalbanken, der er bankernes bank. Her er renterne nemlig negative.

Derfor vælger bankerne at sende regningen videre til en del af kunderne med mange penge på kontoen.

- De negative renter har ændret betingelserne for at drive bank, og det er en virkelighed, som både banker og bankkunder skal finde sig til rette i, siger Mads Skovlund, bankdirektør med ansvar for danske privatkunder i Nordea.

- Da danskerne fortsat sparer mere op, end vi som bank kan låne ud, fortsætter vi med at have et markant indlånsoverskud, der koster os penge at placere, siger han i pressemeddelelsen.

Tidligere har en opgørelse fra Nationalbanken vist, at de danske borgere har for cirka 136 milliarder kroner i banken, der skal betales negative renter af.

Det svarer ifølge Nationalbanken til 13,4 procent af de danske privatkunders samlede indlån.