Nordea leverede 500-eurosedler i flere år efter advarsel

Alligevel fortsatte Nordea med leverancerne helt frem til 2015.

Ifølge TV2 har Nordea leveret kontanter og primært 500-eurosedler til omkring 15 vekselbureauer i Danmark. Af dem er tre bureauer dømt for at have hjulpet kriminelle med at hvidvaske penge.

Nordea beklager i dag dens rolle i sagen.

- Det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt. Det er ikke noget, vi har lyst til at medvirke til. Det er noget, vi gør alt, der står i vores magt, for at undgå at medvirke til i dag.

- Men det, vi tænkte dengang, var, at vi leverede til lovlige virksomheder, som stod på Finanstilsynets liste over godkendte vekselkontorer, siger Julie Galbo, risikochef i Nordea til TV 2.

Ifølge Jakob Dedenroth Bernhoft, der er tidligere juridisk chef i Danske Revisorer og nu selvstændig rådgiver, er der dog ikke tale om en indviklet sag. Og derfor burde Nordea have opdaget, at der var noget galt.

- Den her sag er meget banal. Det drejer sig simpelthen om en masse penge, der bliver kørt fra banken direkte over i de her vekselkontorer.

- Der er ikke noget indviklet i den. Det burde være opdaget af selv den yngste bankelev, at der var et eller andet galt her, siger han til TV 2.