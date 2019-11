Nordea-kunder risikerer milliarder for afkast på nul procent

Nordea mener, at investeringsproduktet - Premium Portefølje Moderat - er et godt valg, hvis man ikke ønsker for meget risiko, selv om det ventes at give et afkast på bare 0,04 procent over tre år. (Arkivfoto)

Nordea sælger et investeringsprodukt, hvor kunderne forventes at få et afkast på 0,04 procent.

Kunder i Nordea har ni milliarder kroner investeret i et produkt, som banken forventer, vil give et afkast på bare 0,04 procent over tre år.

Det måder hård kritik hos flere eksperter, skriver Børsen.

- Det er et ualmindeligt elendigt råd at give til folk. Det forventede afkast er på niveau med en almindelig lønkonto, men der er en risiko, siger Carsten Tanggaard, der er professor i finansiering ved Aarhus Universitet.

- Jeg forstår ikke, de tør - set i lyset af det fokus, som Finanstilsynet har på rådgivningen af kunderne på det område, siger han til Børsen.

Nordea mener, at produktet - Premium Portefølje Moderat - er et godt valg, hvis man ikke ønsker for meget risiko.

Hans Henrik Klestrup, der er direktør for afdelingen Wealth Management i Danmark, forsvarer beslutningen.

Han siger, at der også er en mulighed for, at investeringsfolkene i Nordea formår at overgå det forventede afkast.

Den udmelding giver den uafhængige investeringsrådgiver Nikolaj Holdt Mikkelsen ikke meget for. Han siger til Børsen, at Nordea ham bekendt ikke tidligere har vist sig i stand til det.

Hos myndighederne er der i øjeblikket skærpet fokus på bankernes rådgivning til kunder om investeringer.

I august meldte Finanstilsynet Danske Bank til politiet.

Banken havde gennem to år solgt investeringsproduktet Flexinvest Fri til tusindvis af kunder, selv om banken forventede, at kunderne ville ende op med færre penge, end de havde investeret.

Efterfølgende har Finanstilsynet startet en undersøgelse hos en stribe andre banker - herunder Nordea.

Finanstilsynet oplyser i en mail til Børsen, at bankerne generelt skal sikre sig, at investeringer er egnede for kunder.

Men det kan ikke afvises, at investeringer med et forventet afkast på nul procent i kombinationer med andre investeringer kan være egnet, skriver tilsynet.