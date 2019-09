Nordea bekræfter krav på 900 millioner fra Skattestyrelsen

- Vi kan bekræfte, at Skattestyrelsen har meddelt Nordea, at styrelsen vil stævne Nordea med krav om betaling af cirka 900 millioner kroner i forbindelse med den såkaldte Hoopp-sag, siger chefjurist i Nordea Danmark Anders Holkmann Olsen i mailen.

Skattestyrelsen har rettet et krav på omkring 900 millioner kroner mod banken Nordea. Det oplyser banken i en mail.

- Vi tager denne sag meget alvorligt, og det er vores vurdering, at vi har overholdt vores forpligtelser og ikke har et ansvar i sagen.

Hoopp er en canadisk pensionskasse.

- I Nordea vil vi ikke medvirke til skatteunddragelse. Vi har løbende samarbejdet med myndighederne og stillet information om sagen til rådighed, og vi fortsætter naturligvis dialogen med myndighederne, skriver Anders Holkmann Olsen.

Nordea understreger, at der er tale om et krav rejst i forbindelse med den såkaldte blanketordning. Derudover ønsker Nordea ikke at sige yderligere om sagen.

De 900 millioner kroner er dermed en del af de milliarder af kroner, som Skattestyrelsen allerede er på jagt efter.

I alt mener Skattestyrelsen, at den danske statskasse er blevet snydt for 12,7 milliarder kroner gennem blanketordningen. De penge forsøger staten nu at få hjem ved forskellige domstole.

Men Skattestyrelsen kunne mandag også fortælle, at man har gennemgået det, der kaldes bankordningen eller regnearksordningen. Her har man fundet nye beløb, der tilsyneladende er blevet udbetalt til folk, der har svindlet staten.

Ifølge DR og Børsen kan op til 940 millioner kroner være blevet udbetalt uretmæssigt gennem bankordningen - oveni de 12,7 milliarder kroner gennem blanketordningen.

Mandag kunne Skattestyrelsen også oplyse, at den har fået løfte om at få adgang til 5,5 millioner nye dokumenter inden årets udgang.

De nye dokumenter har ikke ændret på, hvor meget styrelsen forventer at skulle betale i advokatregninger for at få de tabte milliarder tilbage.

Styrelsen forventer, at få mellem 5,5 og 6 milliarder kroner tilbage. Indtil videre har et forlig bragt 1,6 milliarder kroner i kassen. Udgifterne forventes at blive på 2,4 milliarder kroner.