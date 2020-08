Nomas søsterrestaurant lukker efter hård coronatid

Nomas søsterrestaurant, Restaurant 108, drejer nøglen om efter at have haltet økonomisk i løbet af coronakrisen.

- Jeg vil gerne takke alle medlemmer - nuværende og tidligere - af vores team for at hjælpe med at gøre 108 til et fantastisk sted, skriver køkkenchef og medejer Kristian Baumann i et opslag på Facebook.