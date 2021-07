Nødlidende hoteller kræver stor turistindsats

Derfor efterlyser branchen nu en større reklameindsats, der skal markedsføre Danmark og vise, at landet er åbent for turister.

Prognoserne for, hvordan sommerens turistsæson under en vedvarende coronakrise vil afspejle sig på hotellernes bundlinje, ser alt andet end positive ud.

Opråbet kommer fra blandt andet brancheforeningen Horesta, som repræsenterer hoteller, restauranter og turismeerhvervet.

- Det handler om at få signaleret til turisterne, at der er åbent, siger Kristian Nørgaard, politisk chefkonsulent i Horesta.

Den ekstra reklameindsats for at profilere Danmark skal ikke blot komme i år. Den skal også køre næste år og næste år igen, mener Kristian Nørgaard.

Vaccineudrulningen er ellers i gang i stor stil i flere lande. Desuden er et fælles EU-coronapas udviklet. Passet gør udlandsrejser lettere for borgere i unionen.

Men hotellerne er stadig i knibe. BC Hospitality Group, en af de største københavnske hotelgrupper, oplyser, at sommeren 2021 ligner den forrige. De internationale gæster udebliver.

Samme melding kommer fra hotelkæden Scandic. Kæden har i Danmark 4300 sengepladser fordelt på 28 hoteller.

Scandic savner ligeledes en ekstra reklameindsats.

- København er stadig ekstremt hårdt ramt. Det er hele branchen jo. Man begynder at blive taknemmelig for lidt opsving, siger Søren Faerber, som er administrerende direktør for Scandic.

- Der kommer til at være vild og blodig konkurrence om turister, konferencer, events og koncerter de næste par år, fordi alle i oplevelsesbranchen er i samme båd, siger han.

VisitDenmark arbejder med international markedsføring af landet. Organisationen har vurderet, at, at belægningsniveauet for hotelovernatninger i 2021 ender 40 til 50 procent under niveauet for 2019. Belægningsgraden betegner antallet af solgte pladser på hotellerne.

Og det, selv om der faktisk bruges ekstraordinært mange penge på markedsføringen af Danmark. Det fortæller Flemming Bruhn, direktør hos VisitDenmark.

VisitDenmark har allerede brugt i omegnen af 100 millioner kroner på at få flere tyskere, svenskere, nordmænd og hollændere til.

Normalt bruges der 70-80 millioner kroner på markedsføringen i de fire lande. Og det er på et godt år, siger Flemming Bruhn.

Men mange af de internationale gæster udebliver altså stadig.

- Det sidste halvandet år har det været vores største udfordring hele tiden at skulle målrette kampagner der, hvor det giver mening, da der er blevet åbnet og lukket.

- Smittetal i nogle markeder eller i Danmark har gjort, at turister ikke kunne rejse hertil, siger Flemming Bruhn.