Nintendo Switch-konsollen er kendt for at kunne bruges både uden og med et fjernsyn. (Arkivfoto)

Nintendo oplever mindre efterspørgsel på aldrende konsol

Efterspørgslen efter spillekonsollen Switch er ikke, hvad den har været, og det sætter sig i resultaterne hos Nintendo.

Det viser regnskabet for første kvartal fra den japanske spilproducent, som ud over at stå bag Switch-konsollen også står bag Game Boy-konsollerne.

I Nintendos første kvartal, der går fra april til juni, har selskabet haft en samlet omsætning på 18,5 milliarder kroner.

Det er et fald på 10 procent i forhold til samme periode året før.

Baggrunden for den lavere omsætning er blandt andet et lavere salg af Switch-konsollen, da der i perioden er solgt 4,5 millioner enheder af konsollen.

Det er 22 procent færre solgte enheder sammenlignet med første kvartal året før.

Med til historien om det faldende salg hører, at Switch-konsollen blev lanceret globalt i marts 2017. Det er altså en konsol, der allerede har været flere år på markedet, hvorfor efterspørgslen også naturligt er begyndt at dale.

Trods den faldende efterspørgsel har Switch-konsollen overordnet set været en succes for Nintendo, og i alt er der indtil videre solgt cirka 90 millioner enheder af konsollen.

Det bringer Switch-konsollen tæt på den ligeledes meget succesrige Wii-konsol, som Nintendo over en årrække solgte cirka 102 millioner enheder af.

Switch-konsollen er kendt for både at kunne fungere som en håndholdt konsol, hvor man spiller uden brug af fjernsyn, men at den også kan forbindes til et tv, så man kan spille på fjernsynet.

Siden lanceringen i marts 2017 er der solgt massevis af spil og andet tilbehør til Switch-konsollen. I alt er der solgt cirka 632 millioner softwareenheder, som eksempelvis kan være spil.

Nintendo er kendt for at stå bag spilserier som Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda samt Pokémon.