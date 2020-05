Nilfisk er oprindeligt kendt for støvsugere, men i dag er langt størstedelen af forretningen at producere og sælge store rengøringsmaskiner, som for eksempel bliver brugt til rengøring i industrien. (Arkivfoto)

Nilfisk er ramt af coronakrisen - vil nedlægge 250 stillinger

Den danske virksomhed Nilfisk, der især er kendt for støvsugere, nedlægger 250 stillinger.

Det vil ske på tværs af funktioner og lande. Det oplyser selskabet i en meddelelse.

Der bliver ikke oplyst noget om eventuelle fyringer i Danmark.

Ifølge Nilfisk er årsagen til fyringsrunden, at udbruddet af coronavirus har påvirket efterspørgslen negativt på selskabets produkter, der især er store rengøringsmaskiner til virksomheder.

Nilfisk vil nu gå i dialog med tillidsfolk om de nedlagte job. De første stillinger ventes at blive nedlagt inden udgangen af juni.

Nilfisk havde ved udgangen af marts 4774 ansatte. Sparerunden svarer dermed til cirka fem procent af de ansatte.

Meldingen er kommet i forbindelse med Nilfisks regnskab for første kvartal, der viser tilbagegang over hele linjen.

Salget er faldet med ti procent til 1,63 milliarder kroner. Overskuddet er samtidig dykket 69 procent til 14,2 millioner kroner.

Det er især salget i Kina, der har taget et stort dyk. Men der har generelt været mindre interesse end normalt i de fleste lande.

Det er baggrunden for, at Nilfisk ser sig nødsaget til spare penge, fortæller administrerende direktør Hans Henrik Lund.

- For at fastholde vores position og være forberedt på et marked efter Covid-19, hvor vi ser et stort behov for rengøringsløsninger, vil vi justere vores omkostninger til følgerne af krisen.

- Det betyder desværre også, at vi må tilpasse vores medarbejderstab til den nye situation, siger han i en kommentar.