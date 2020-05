Ni ud af ti virksomheder har fået udbetalt kriseløn fra staten

Ni ud af ti virksomheder, der har søgt om hjælp fra statens hjælpepakke om lønkompensation, har fået udbetalt penge.

Samlet er der blevet udbetalt seks milliarder kroner til danske virksomheder, der er ramt af coronaudbruddet. Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

De seneste to døgn er der blevet udbetalt 2,6 milliarder kroner, efter Folketinget besluttede at udbetale penge, inden ansøgningerne var gennemgået.

Det blev besluttet at sætte turbo på udbetalingerne, efter at det fra erhvervslivets side var blevet understreget kraftigt, at der var brug for penge nu og her op til lønudbetalingen 1. maj.

- I forgårs satte vi en slutspurt ind for at sætte tryk på udbetalingerne, og man må sige, at det lykkedes, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

- Vi mangler stadig en lille bunke ansøgninger, men dem håber vi på at have klaret inden midten af maj, siger han i pressemeddelelsen.

Ifølge regeringen har hjælpepakken for lønkompensation holdt hånden under 150.000 job i Danmark.

Virksomheder kan søge om at få del i hjælpepakken, hvis de står over for at skulle fyre mindst 30 procent af de ansatte eller mere end 50 ansatte.

De har i stedet kunnet sende de ansatte hjem med løn, og staten går så ind og dækker mellem 75 og 90 procent af lønnen op til 30.000 kroner hver måned.

Virksomhederne skal så dække resten - også eventuelt af løn over 30.000 kroner. Samtidig forpligter de sig til ikke fyre de ansatte.

Ordningen gælder fra 9. marts til 8. juli.