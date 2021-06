Se billedserie Kronjuvelerne i New Image? grønne sortiment er kuglepenne, som er lavet af 92 procent genanvendeligt materiale. Foto: Anders Ole Olsen

New Image går »all green« med Green Image

Erhverv - 21. juni 2021 kl. 09:08 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

Indtrykkene er mange i showroomet hos virksomheden New Image, der gør sig i salg af reklameartikler, profilbeklædning og firmajulegaver, på Tinvej 7C i Benløse ved Ringsted.

Her sidder ejer Jan Jensen klar på en stol ved et rundbord med en kop kaffe og en dugfrisk nyhed.

- I 2020 var vores omsætning på grønne produkter kun på 20 procent. Det kan vi jo ikke leve af, hvis vi skærer resten fra, så vi bliver nødt til at sige, at vi skal starte et sted. Og det gør vi blandt andet med den her nye afdeling Green Image by New Image, som starter op i august, fortæller han om det grønne koncept, der bliver til en hjemmeside til sommer, hvor man kommer til at kunne tilgå alle virksomhedens grønne produkter.

- Vi regner med, at der bliver cirka 500 produkter under Green Image. Vi har 3500 produkter i New Image, så der er stadig en forskel, men det er en start. I vores strategi har vi faktisk skrevet ind, at vi i 2023 måske lukker New Image og kommer til at kalde det Green Image, men det afhænger jo af, hvad der sker de næste par år, tilføjer Jan Jensen. Mere om det senere.

Tænk mere grønt Ifølge Jan Jensen er det der med det grønne og bæredygtige simpelthen den vej, det går i branchen. I hvert fald hvis man spørger kunderne, som jo bekendt altid har ret.

- Vi fornemmer, at vores kunder, som er mellemstore og store virksomheder, kræver, at man går den retning. Man skal simpelthen tænke mere grønt og bæredygtigt i dag, konstaterer han og understeger:

- Vi har det også godt med det selv. Det er en sindssyg spændende rejse, fordi man kan være med til at gøre en forskel.

Det at tænke grønt og bæredygtigt er faktisk ikke noget nyt for New Image. Det startede de med for godt og vel 12 år siden.

- Hele vores rejse med bæredygtighed starter faktisk for små 12 år siden, hvor det første, der kom frem, var en musemåtte, der var lavet af genbrugte bildæk. Den stank bare af gammelt gummi. Det var første step, men det var ikke den store succes, fordi folk ville ikke have sådan en ildelugtende musemåtte, husker Jan Jensen og slår hen i en latter.

- Først for en 7-8 år siden kunne vi mærke, at det her med at sælge produkter, som er mere grønne og bæredygtige, tog fart. Kernen for os er genbrugspap, genbrugsplast, genbrugsbomuld og så videre. Det er den vej, vi prøver at arbejde, og det er sigtet mod hele vores sortiment af produkter, fortsætter han og rejser sig fra stolen og viser kronjuvelerne frem:

- Det er bæredygtige kuglepenne. Vi er faktisk et af de firmaer, der er kåret til én af de bedste inden for det her. De består af 92 procent genanvendt materiale. Det forventer vi os rigtig meget af. Det er noget, folk kan forstå.

- Vi har så også selv arbejdet på at lave vores egen firmajulekalender. Selve indlægget af æsken er lavet af genbrugsplast hos Don Plast. I forhold til indholdet kan vi finde noget FairTrade, tilføjer han, og hiver julekalenderen frem.

Mere europæisk end kinesisk Hvor mange af jeres produkter er egentlig produceret i Danmark?

- For 10 år siden havde vi 30-40 procent, der kom fra Kina. I dag prøver vi at sige: Kan vi finde en erstatning i Europa, så man også kan spare på transport, CO2 og alt det her, så vi kan producere noget, der er hurtigere og bedre. Det er en rejse, vi er i gang med, men vi kan heller ikke stoppe fra den ene dag til den anden, påpeger Jan Jensen.

- Vi skal hele tiden vurdere leverandørerne; er de ISO-certificeret, hvordan arbejder de og så videre. Det gør også, at vi er på en rejse, der går væk fra Kina, hvor vi har svært ved at kontrollere tingene, til mere europæisk produktion. Vi har valgt at sige, at vi meget gerne vil over i hele recycling-delen, altså hele den her cirkulære økonomi, hvor man tænker i at genbruge råvarerne, tilføjer han.

Lidt overkill New Image, som blev stiftet i 1989, er gået fra at have fire kvadratmeter til nu at råde over 1000. Kvalitetsbevidsthed og bæredygtighed gennemsyrer virksomheden, som i dag tæller otte ansatte.

- Vi er for eksempel certificeret ISO 14001 (et miljøcertifikat, hvor man forpligter sig på mere bæredygtighed i forhold til drift, red.) og ISO 9001 (et slags kvalitetsstempel så forbrugeren ved, at kvaliteten af de produkter, de køber, er i orden, red.), og det er noget, vi har gjort for 100 procent at have styr på, hvad vi selv går og foretager os samtidig med, at der er nogen udefra, der kommer ind og tjekker op på os i forhold til, hvad vi gør nu og hvad vi gør fremadrettet for at spare på energi, vand og det hele, siger Jan Jensen og indrømmer:

- ISO 14001 er for at være lidt ærlig lidt overkill for sådan en lille virksomhed som os, fordi det koster mange penge og det er meget, men vi synes bare, at det er vigtigt, at vi også udadtil viser, at vi vil den her vej med miljøet.

Forventer du, at I når i mål med den totale omstilling til Green Image i 2023?

- Vi tror på, at det kommer til at ske, men vi vil hellere have, at der går lidt længere tid, så vi kan være så troværdige som overhovedet muligt og kun vælge de produkter ud, der giver mening. Det kan være, det tager lidt længere tid, eller også kan vi omstille os 100 procent på kortere tid, men det må tiden vise, lyder det fra Jan Jensen.

Green Image by New Image går i luften den 1. august. Her kan du vælge blandt en bred vifte af produkter med informationer om blandt andet materiale og certificeringer.

