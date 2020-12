Thomas Elong midt i en netværksøvelse i Nordsjællands Håndbolds Erhvervsnetværk. Øvelsen illustrerer, hvem, der gerne vil i kontakt med hvem. Foto: Erling Madsen/Nordsjælland Håndbold Foto: Erling Madsen

Netværk handler om prioritering

Erhverv - 10. december 2020 kl. 08:02 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Hvis du vil være en god netværker, så skal du være ærlig, du skal arbejde med at opbygge tillid og du skal være tilgængelig. Det fortæller netværkeren, Thomas Elong i dette interview om netværk og det at netværke.

Thomas Elong kom til Hillerød som forretningsmand, da han som 28-årig overtog hvidevarebutikken, Skousen på Frejasvej. Han solgte forretningen sidste sommer men er stadig i branchen men udgangspunkt fra sin nye butik, Dansk Hvidevare Rådgivning i Helsinge, hvor han primært sælger hvidevarer til boligselskaber, ejendomsadministratorer og entrepenører. I sin tid i Skousen var omkring 30 procent af salget drevet af netværk, og i dag i den nye butik er netværk den primære salgskanal, vurderer han, men det tager tid, ærlighed, tillid og tilgængelighed at få netværket til at arbejde for sig.

- Uanset, hvilke netværk, du er i, så får du det igen, hvis du selv giver noget. Hvis man tror, at man kan melde sig ind i et netværk og så bare plukke kunder derfra, så sker det ikke, siger han.

Alle kender nogen I dag er Thomas Elong kendt som byrådsmedlem for Venstre, hvor han er formand for udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme. De lokalpolitiske ambitioner havde han dog ikke med sig, da han kom til byen.

- Min største ambition var at dedikere mig til min forretning, og det var første gang, at jeg skulle prøve kræfter med et erhvervsnetværk. Jeg fandt dog hurtigt ud af, at Hillerød er som Korsbæk. Du skal ikke kende ret mange, så kender du alle, fortæller han.

Thomas Elong meldte sig ind i C4 Foreningen, hvor han i nogle år også var formand, og han blev medlem af Round Table, der beskriver sig selv som et uformelt erhvervsnetværk for mænd mellem 20 og 40 år.

- Jeg fandt ud af, at hvis jeg ville noget her, så skulle jeg melde mig ind i C4 Foreningen. Senere kom Round Table til, og de to netværk blev min netværksskole, hvor jeg lærte den måde, som jeg netværker på i dag, fortæller Thomas Elong.

Kender mange mennesker Han er kendt som en person, der kender mange andre. Det afspejler sig også under interviewet til denne artikel, som foregår ved cafébordet foran den italienske iscafé »Con Calma« midt i Hillerød. Der ryger jævnligt et hej eller anden frisk hilsen afsted til forbipasserende. Nogle kender han fra sit byrådsarbejde andre, fordi han også undervejs i sin netværksudvikling har faciliteret Nordsjællands Håndbolds Erhvervsnetværk, og det gør han nu igen efter nogle års pause.

- Da jeg startede, var jeg ikke opmærksom på mine netværkskompetencer, og hvad de kan give. I dag er jeg ekstremt opmærksom på, hvad jeg kan give mine kontakter. Når nogle vil i kontakt med mig, for eksempel via LinkedIn, så spørger jeg altid, hvordan er det, at vi kender hinanden, og hvad kan jeg gøre for dig, fortæller Thomas Elong om en at de metoder, der er afgørende for at få netværket til at arbejde med og for en.

- Når man træder ind i et netværk, så skal man gøre det med en vis ydmyghed, både når det gælder de klassiske, personlige netværk og erhvervsnetværk, for de har alle en base af traditioner og måder at gøre tingene på. Så man skal lige stikke en arm i jorden, men man skal samtidig holde hovedet højt, så man udbreder kendskabet til sig selv.

Vær tilgængelig - Det er vigtigt, at du er tilgængelig og kontaktbar, det vil sige huske at du aflytter din telefonsvarer og svarer på mails. Og hvis nogle vil drikke en kop kaffe med dig eller mødes med dig, så skal man rent faktisk gøre det, lyder opfodringen.

Men tager alt det netværk ikke for meget tid fra ens primære arbejdsopgaver?

- Der er ikke noget, der hedder, at man ikke har tid. Hvis man afsætter sine netværksaktiviteter i kalenderen i god tid, så er det et prioriteringsspørgsmål, men man skal selvfølgelig gide det, og så skal man huske, at uanset, hvilke netværk, man kommer i, så skal man huskes for noget godt. Når vi kender hinanden godt, så bliver vi hinandens ambassadører.

- Jeg får selv rigtig god energi af at faciliterer netværk, fordi jeg nyder at koble to mennesker sammen og se, at samarbejdet opstår, konkluderer Thomas Elong

Kan det betale sig? Og hvad med den økonomiske investering - kan det betale sig at være medlem af erhvervsnetværk?

- Jeg har aldrig selv haft en plan og strategi på forhånd udover det udgangspunkt, at det er godt at udvide sin horisont. Er der nogle, der kan aflede direkte salg af et netværk? Ja, det er der, men for andre er det den længerevarende relation, der er med til, at du er »top of mind«, når behovet for din vare eller service opstår. Du kan aldrig vide, hvornår det vil ske - hvornår en fra netværket sender den gode handel videre til dig. Derfor er man også nødt til at italesætte, hvad man kan og hvad man vil. Det er man nødt til at sige højt, siger han.

Netværk er nemlig branding og markedsføring, men for Thomas Elong er netværk også personlig udvikling.

- Jeg tror på, at vi udvikler os sammen med og i interaktion med andre. I nogle netværk kan man bare melde sig ind. Andre kræver en anbefaling og en personlig invitation, men det gode ved de fleste netværk er, at man komme med som gæst og være lidt nysgerrig for at finde ud af, om det er noget for en, men når man er medlem, så skal man gøre noget ud af det og bruge det, siger han.