Nettoledigheden tager lille nøk op - økonomer maner til ro

Det plejer normalt at være en indikator for, at flere er skiftet fra en lønindkomst til en offentligt ydelse, men flere økonomer maner til besindelse - årsagen handler mere om, hvilke grupper der tæller med som nettoledige, og hvilke grupper der ikke gør.

Danmarks Statistiks opgørelse over antallet af nettoledige under pensionsalderen i Danmark viser en lille stigning for tredje kvartal.

Det hænger nemlig sammen med, at pensionsalderen er steget.

Og da folk på folkepension ikke tæller med i statistikken, er gruppen under folkepensionsalderen pludselig vokset, da en halv årgang ikke er "forsvundet" som normalt.

I virkeligheden er der tale om, at folk, der tidligere ville have talt som pensioner, nu tæller et halvt år længere som eksempelvis efterlønnere.

Og da pensionister ikke er med i gruppe af nettoledige, men efterlønnere er, stiger antallet af nettoledige.

Danmarks Statistik noterer, at antallet af personer på offentlig forsørgelse er faldet siden starten af 2010 - indtil i år. Samtidig noterer Danmarks Statistik særligt en stigning i antallet på førtidspensioner.

Af de 1900 personer som nettoledigheden er steget med, kommer 1600 af dem fra gruppen af førtidspensionister.

Selv hos erhvervsorganisationen Dansk Erhverv slår man kold vand i blodet over det - på papiret stigende antal på offentlig forsørgelse.

- Stigningen er primært af teknisk karakter og hænger nøje sammen med, at folkepensionsalderen i år er blevet hævet fra 65 til 65,5 år, skriver cheføkonom Tore Stramer i sin analyse.

- Der er derfor ikke grund til at blive super bekymret over stigningen i antallet af offentligt forsørgede her i 2019.

Vicedirektør i Dansk Industri Steen Nielsen advarer mod at sammenligne med tidligere år. Han glæder sig dog over, at flere personer over 60 år er beskæftiget end for ti år siden.

- Der er slet ingen tvivl om, at reformerne, der har øget efterløns- og folkepensionsalderen, virker, og at befolkningens aldring generelt set er sundere, skriver han i sin analyse.

- Det er vigtigt for vores virksomheder, som har brug for seniorerne.

Antallet af SU-modtagere tæller ikke med i nettoledigheden, da disse ikke betragtes som værende med i puljen uden job. Tallene for tredje kvartal viser et lille fald i antallet på SU.