Netto slår dørene op for nyt internetsupermarked

- Fillop handler om at spare tid på det kedelige og nødvendige, så det er en leveringsservice af basisdagligvarer, som giver tid til at handle de friske varer i butikken.

Det skal være slut med at løbe tør for toiletpapir eller slæbe tunge æsker vaskepulver hjem fra supermarkedet.

- Basisvarerne leveres i et fast interval, som du selv kan justere alt efter behov, siger Martin Hasgard Olesen, som er kommerciel direktør i Netto Danmark.

Tirsdag bliver Fillop lanceret i en betaversion, som danskere over hele landet kan tilmelde sig.

Der bliver ifølge Martin Hasgard Olesen lukket et par tusind ind til at begynde med, og det er først til mølle-princippet.

Netto forventer 50.000 forbrugere på platformen inden for et år, og det burde ikke være noget problem, for Fillop rammer et hul i markedet, mener den kommercielle direktør.

At slippe for besværet med basisvarer og samtidig have muligheden for selv at udvælge kød og grøntsager i supermarkedets kølediske er nemlig et ønske, som kunderne ifølge Martin Hasgard Olesen udtrykker.

- Forbrugerne mener, der er nogle barrierer for onlinehandel i dag, som handler om planlægning, pris og særligt at kunne vælge de friske varer selv.

- Man vil selv kunne vælge fedtmarmoreringen på bøffen eller størrelsen på blomkål.

Også en undersøgelse fra Norstat for Dansk Erhverv fra 2017 viste, at 64 procent af de adspurgte, som ikke har handlet dagligvarer online inden for de seneste to måneder, har valgt det fra, fordi de gerne vil se og vurdere varerne først.

At flytte salget af basisvarer over på en digital platform giver samtidig mere plads til ferskvarer i de fysiske butikker.

- Der er ingen grund til, at de varer, som man skal bruge hver uge, er stablet fra gulv til loft i butikken, når man kan få det leveret hjemme.

- Til gengæld er der mere plads til et bredere udvalg af ferskvarer, så vi kan have mere frugt, grønt og flere måltidsløsninger, siger Martin Hasgard Olesen.

Tjenesten åbner for alle forbrugere senest i begyndelsen af 2020.