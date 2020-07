Netflix forventer knap så mange nye brugere trods rekord i år

I et tidligt tegn på, at det boost, som streamingtjenesten Netflix har fået under coronakrisen, er aftagende, sænker tjenesten sine forventninger til tredje kvartal i forhold til analytikeres estimat.

Selskabet melder, at det forventer at tilføje 2,5 millioner betalende abonnenter globalt i tredje kvartal. Det er noget lavere, end hvad analytikerne forud for torsdagens regnskab havde en forventning om.

Her blev det skønnet, at streamingselskabet ville kunne tilføje 5,35 millioner nye betalende abonnenter i det indeværende kvartal.

- Væksten aftager, når brugere er over de første dønninger efter Covid-19 og sociale begrænsninger, skriver Netflix i en erklæring.

Streamingtjenesten har indtil videre nydt godt af mange nye kunder, der har skullet få tiden til at gå med at se film og serier under nedlukning af samfund over hele verden på grund af coronapandemien.

Den amerikanske streamingtjeneste slår analytikeres forventninger ved at tilføje ti millioner nye brugere globalt til tjenesten i andet kvartal, der sluttede 30. juni.

Det forventede gennemsnitlige estimat lød på otte millioner nye brugere, viser andet kvartalsregnskab.

I årets tre første måneder fik Netflix et rekordhøjt antal nye abonnenter med 15,7 millioner nye brugere.

Netflix havde i andet kvartal en omsætning på 6,1 milliarder dollar (cirka 40 milliarder kroner), hvilket gav et overskud på 720 millioner dollar.

Trods det store overskud har præsentationen af regnskabet sendt aktiekursen ned med ti procent.

Streamingtjenesten melder også, at Ted Sarandos er udnævnt som ny administrerende direktør sammen med den nuværende Reed Hasting. Sarandos var tidligere kreativ direktør.

Netflix havde 167 millioner abonnenter globalt i slutningen af 2019, hvoraf 61 millioner i USA. I dag har selskabet omkring 193 millioner brugere, skriver CNN.