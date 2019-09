Nervøsitet for hackerangreb trykker dansk aktie

En bekymring for et muligt hackerangreb kan være det, der for anden dag i træk trykker aktien hos det danske selskab Demant.

Selskabet, der især tjener sine penge på høreapparater af mærket Oticon, kunne tirsdag oplyse, at det havde været udsat for en "it-infrastrukturhændelse".

Det tog investorerne på aktiemarkedet ikke godt imod, da de sendte aktien ned med fire procent tirsdag. Onsdag bliver det fulgt op af et fald på en procent.

Investorernes reaktion kan skyldes en nervøsitet for, om selskabet har været udsat for et hackerangreb. Det vurderer Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet.

- Jeg tror, at investorerne tænker tilbage på de skadelige effekter, der var, da Mærsk for et par år siden fik lagt sine systemer ned, da nogle trængte ind i dem, siger han.

Hackerangrebet på Mærsk fandt sted i sommeren 2017. På grund af angrebet kunne den danske rederigigant i flere timer ikke tage imod nye ordrer.

Derudover var Mærsk i et døgns tid nødt til at lukke flere havneterminaler.

Tidligere har Mærsk fortalt, at hackerangrebet samlet kostede selskabet mere end en milliard kroner.

Det skal siges, at Demant er i en helt anden størrelsesorden end Mærsk, og at et eventuelt hackerangreb formentlig ville medføre en mindre udgift for Demant, end det gjorde for Mærsk.

Men uanset hvad kan bekymringen om et muligt hackerangreb være nok til at få folk til at sælge ud af Demant-aktien, vurderer Per Hansen.

- Det er nok sådan nogle bange anelser, som investorerne kan være påvirket af i dag med dagens kursfald, siger han.

I en kortfattet meddelelse fra Demant tirsdag fremgik det ikke, hvorvidt der havde været tale om et hackerangreb.

Selskabet oplyste blot, at det havde "oplevet en kritisk it-hændelse" på sin interne it-infrastruktur.

- Med høj intensitet og i samarbejde med globale it-partnere er vi i gang med teknisk genetablering for at inddæmme omfanget.

- I den mellemliggende periode vil vi fortsætte med at drive virksomheden bedst muligt. Vi kan i skrivende stund ikke konkludere på hændelsens varighed eller indvirkning på forretningen, skrev Demant i meddelelsen.

Ritzau har uden held forsøgt at få bekræftet af Demant, om selskabet har været udsat for et hackerangreb.