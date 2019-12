Nemlig.com fortsætter vokseværk med underskud til følge

Der bliver brugt stadig flere kroner og øre på at handle dagligvarer ind på netbutikken Nemlig.com, men selskabet taber fortsat penge i sine bestræbelser på at vokse.

Ifølge direktør Stefan Plenge er underskuddet en del af planen om at vokse sig større, inden man retter fokus mod at tjene penge.

- Hvis vi ville, kunne vi gøre Nemlig.com fuldstændig overskudsgivende i morgen, siger han til Børsen.

Nemlig.com har tabt 52 millioner kroner efter skat for regnskabsåret. Men omsætningen er igen vokset - denne gang til 1,4 milliarder kroner.

Netbutikken forsøger at bevæge sig ind på markedet for dagligvarehandel med en anden model end de klassiske kæder og butikker. Kunderne bestiller varerne på netbutikken, der så bringer dem ud til kundernes dør.

Ifølge Børsen er det marked dog stadig forholdsvis begrænset. Børsen citerer Flemming Birch fra konsulenthuset Birch og Birch for, at nethandlen udgør to procent af det samlede salg af dagligvarer i Danmark.

Samtidig har de store spillere opdaget markedet. Salling Group, der står bag Netto, Føtex og Bilka, har lavet en onlineplatform ved navn Fillop.

Her kan man i første omgang dog kun købe basisvarer såsom vaskepulver, tandpasta og toiletpapir.

Coop, der står bag kæderne Kvickly, SuperBrugsen, Irma, Fakta, forsøger sig også med Coop.dk Shopping og Coop.dk Mad.

Årets underskud til Nemlig.com er en lille smule mindre end sidste år, hvor det var næsten syv millioner kroner større efter skat.

Til Børsen siger Stefan Plenge, at Nemlig.com skal levere et mindre underskud næste år. Men det er langt fra ensbetydende med, at Nemlig.com skal sigte efter sorte tal på bundlinjen.

Hvornår det sker, vil Stefan Plenge ikke sætte en tidsfrist for. I stedet giver han udtryk for, at han har ejernes - herunder Anders Holch Povlsens holdingselskab - opbakning til at investere i at vokse først.