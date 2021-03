Nemlig.com etablerer linje til anonyme tip efter kritik

Reaktionen kommer, efter at Politiken har beskrevet arbejdsforholdene for nogle af de chauffører, der leverer varerne for selskabet til kunderne.

Nogle chauffører fortæller til avisen om lange periode uden fridage og bøder ved de mindste overtrædelser - for eksempel hvis de kommer tre minutter for sent eller for tidligt til en levering.

Det kan også være, hvis chaufførerne glemmer at få emballage med retur fra kunden. Bøderne kan være større end dagslønnen hos de chauffører, som avisen har talt med.

Nemlig.com tager i meddelelsen lørdag afstand fra de forhold for chaufførerne som Politiken beskriver. De strider imod selskabets værdier, lyder det.

Virksomheden skriver dog, at kritikken vedrører forhold hos selvstændige vognmand, som kører for onlinesupermarkedet. Det er eksterne vognmænd, som varetager opgaven med at levere dagligvarer til danskerne.

Nu suspenderes en del af afregningsmodellen, ligesom der igangsættes en intern undersøgelse og altså etableres en whistleblowerordning.

- Vi vil lade et eksternt advokatfirma håndtere denne whistleblowerordning, så der ikke kan rejses tvivl om trygheden ved at henvende sig, lyder det fra Nemlig.com.

Onlinesupermarkedet erkender, at den voldsomme vækst, som det har oplevet de seneste år, har haft en slagside, som Politiken nu beskriver:

- Det undskylder vi, og vi vil nu gøre, hvad vi kan for at sikre, at vi får rettet op på de forhold, der er blevet kritiseret, lyder det.