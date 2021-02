Nedskrivninger giver Spar Nord mindste overskud siden 2014

Spar Nord har sidste år nedskrevet for 309 millioner kroner. Det hænger især sammen med coronakrisen.

Spar Nord har sidste år måttet se sit overskud falde til det laveste siden 2014.

Det skyldes særligt nedskrivninger til forventede tab på grund af coronakrisen. Det fremgår af Spar Nords årsregnskab, der er offentliggjort torsdag.

Samlet har banken med de nordjyske rødder tjent 737 millioner kroner. Det er 30 procent lavere i forhold til rekordresultatet i 2019 på 1,1 milliard kroner.

Derudover er overskuddet det laveste, siden banken i 2014 tjente 614 millioner kroner.

Årsagen til det faldende overskud skal især findes i nedskrivningerne på udlån, der er steget til 309 millioner kroner i 2020 fra 22 millioner kroner året før.

Nedskrivninger på udlån er penge, som ikke forventes at komme igen og kan derfor betragtes som tab.

- Covid-19 har været det altoverskyggende tema i 2020 og har i særdeleshed påvirket årets nedskrivninger, skriver Spar Nord i regnskabet.

Usikkerheden om effekterne og konsekvenserne af coronakrisen forventes af Spar Nord minimum at gælde for første halvdel af 2021.

For 2021 som helhed venter banken lavere nedskrivninger end sidste år.

- Banken er ved indgangen til 2021 komfortabel med det eksisterende ledelsesmæssige skøn vedrørende covid-19, hvorfor nedskrivninger på udlån i 2021 forventes på et normaliseret niveau og lidt lavere end i 2020, står der i regnskabet.

Spar Nord er blandt de banker i Danmark, som er udpeget som systemisk vigtige finansielle institutter - kaldet Sifi.

Det er banker, der har en størrelse, som vurderes at kunne skabe problemer for dansk økonomi som helhed, hvis deres fundament begynder at skride.

Ud over Spar Nord er det Danske Bank, Nykredit, Nordea Kredit, Jyske Bank, Sydbank og DLR Kredit. I det selskab er Spar Nord blandt de mindste.

Sidste år tog Spar Nord dog et pænt skridt i retning af at blive større, da banken købte den danske del af BankNordik.

Med overtagelsen fulgte 60.000 kunder, 11 filialer og 132 ansatte.