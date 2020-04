Nedlukningen af Danmark kan ses på vores elforbrug

Det gælder eksempelvis branchen "kultur og fritid", hvor elforbruget er faldet med 45 procent, og "hoteller og restaurationer", hvor det er faldet med 38 procent.

Tallene stammer fra en detaljeret opgørelse fra Energinet, der strækker sig fra den 2. marts til den 5. april, fremgår det af meddelelsen.

- Kulturtilbud, fritidslivet, skoler og spisesteder er jo også de brancher, der er hårdt ramt af nedlukninger og aflysninger, så det er ikke mærkeligt, at faldet er størst her, siger Signe Horn Rosted, områdeleder i Energinet Elsystemansvar.

Energinet har målt elforbruget under krisen for at hjælpe myndighederne med at overvåge konsekvenserne af corona, lyder det i pressemeddelelsen.

- Det (elforbruget, red.) kan være en indikation på, hvor godt gang der er i industrien, siger Signe Horn Rosted.

Et lavere elforbrug kan eksempelvis betyde en nedsat produktion, siger hun.

I husholdninger er der dog sket en stigning på godt to procent, og det hænger sammen med, at flere er begyndt at arbejde hjemmefra, mener Signe Horn Rosted.

- Man har computeren tændt hele dagen, og der har også været hjemmeundervisning af børn med skole-pc'er og chromebooks, siger hun.

Ifølge Signe Horn Rosted vil Energinet fortsætte med at måle elforbruget, så længe krisen står på. De næste tal forventes at være klar fredag i næste uge, oplyser hun.