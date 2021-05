Se billedserie Martin Bisp er indehaver af rejsebureauet Top Tours og nu også Holmegaard Ismageri. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Nedlukningen åbnede et is-eventyr

Erhverv - 06. maj 2021 kl. 12:53 Kontakt redaktionen

Af Nikolaj Rasch Skou - Det er meget skægt, at tingene ikke bare kører på autopilot. Jeg ville gerne have været foruden coronakrisen, men når den er der, så agerer man i den, siger 46-årige Martin Bisp, der driver rejsebureauet Top Tours.

Det seneste halve år har han også været medejer af Holmegaard Ismageri.

- Hvis krisen ikke var kommet. Så havde jeg aldrig været med i noget ismageri. Det er oplevelsesøkonomi på en anden måde. Hele søndagen stod jeg i is-bilen på Faxe Ladeplads Havn med vores 13-årige datter, Ingrid. Det er helt banalt, men når der står kunder og siger til hinanden, at det her er den bedste lakrids-is, de nogensinde har smagt, så er det bare en god oplevelse, fortæller Martin Bisp.

Is-eventyret begyndte i sommeren 2020, da han og Kim Pedersen solgte Møn Is fra den blå isbil, Monsieur Blå.

- Jeg mødte den tredje parter, Michael Hartmann Frandsen, i efteråret ved nogle netværksmøder. Jeg begræd, at rejsebranchen var fuldstændig håbløs og fortalte, at vi havde haft det sjovt med at sælge is i Faxe Ladeplads. Så fødte Michael idéen med, at vi kunne producere isen selv.

- Vi spurgte først Benjamin Berner Christensen om vi måtte opskalere hans produkt, Møn Is, og blive partnere på Sydsjælland. Men det var ikke hans mission, så vi gik solo. Vores is-produktion er et lokalt og bæredygtig håndværk, så var det helt oplagt, at vi kom ind på Holmegaard Glasværk, hvor der har været chokoladeproduktion, bolsjekogning og et mikrobryggeri, fortæller Martin Bisp.

Sydsjællandsk turistboom Navnet blev Holmegaard Ismageri, og flødeisen laves af råmælk fra Salsbjerggårds 700 økologiske Jersie-køer.

- Der er hjemmelavet is allevegne i Storkøbenhavn, men her havde vi et hul med en stor kulturinstitution (Holmegaard Værk, red.) lige ved siden af, som i et coronaår har trukket 80.000 gæster på bare seks måneder. Skovtårnet trækker 350.000 mennesker, og vi har Bon-Bon Land og Holmegaard Mose lige ved siden af, som er et fantastisk naturområde. Sydsjælland er kommet på turismekortet, siger Martin Bisp.

- Vi kan lave meget is, og vi sælger den allerede hos Meny i Rønnede og Næstved. Vi har en tankstation, der vil have os til at emballere isen, så de kan sælge den, og jeg vil gerne lave endnu flere aftaler. Vi bliver ikke 100 procent økologiske, for det er komplekst og svært at skaffe en økologisk Oreo-kiks. Vi vil gerne have en mangfoldighed i produktionen. Jordbærene kan være lokale og økologiske til sommer, men vi er ikke frelste. Det skal være en velsmagende oplevelse, der favner bredt, og så vidt muligt er baseret på lokale råvarer, siger Martin Bisp.

Rejserne skal nok komme For et år siden havde Top Tours fire kontorer. Nu er der kun Aarhus og hovedkontoret i Faxe Ladeplads tilbage, og de er gået fra 21 ansatte til seks, der er på arbejdsdeling.

- Alt er tilpasset, fordi firmaet skal overleve. Vi må udvide i takt med, at efterspørgslen vender tilbage. Vi har sagt farvel til nogen, der har været hos os i 15 år. Det var tungt, men alle har fundet nye job. En sælger campingudstyr, en er i et testcenter, en anden hos en optiker, og de siger allesammen, »du ringer bare, når der er behov for os«. Vi har haft 19 gode år. Top Tours havde også overskud i 2020. For 20 år siden stod vi hjemme hos svigermor i villaen og pakkede kataloger, husker Martin Bisp.

- Efter vaccineplanen kom begyndte folk at ringe igen. Det har givet troen på, at vi selvfølgelig kommer ud at rejse igen. Der er forsigtige åbninger undervejs, hvis man er vaccineret og bliver testet. Det kommer, når det kommer. Vi skal ikke prøve at presse folk til at købe en rejse med alle de ubekendte, der er. Vores marked er tredjeverdenslande, og det er 2022, som vi nu sælger rejser til. Vores kunder har prøvet at få pengene tilbage i 2020, og det fungerede fint, siger rejsedirektøren og serverer et is-bæger med æblesorbet og marcipan-pistacie.

Udviklet med en ekspert Æblesmagen er syrlig og marcipanen er blød og lækker.

- Vi har fået hjælp fra vores is-guru, Thorkild Boisen, og der er foreløbig 22 varianter. Vi laver is, som vi selv kan lide. Vi skal finde den helt rigtige jordbæris og den helt rigtige saltkaramel. Til halloween skal vi have en sort-orange is, og når vi holder rejseforedrag om Thailand her i is-caféen, så skal vi naturligvis servere papaya-is, siger Martin Bisp og fortæller, at der hele sommeren vil være familiesøndage på Salsbjerggård, hvor børnene kan smage is, lege i halmballer og lære noget om økokøer.