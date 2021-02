Nedlukning verden over giver milliardunderskud hos ISS

ISS har haft mindre at lave i 2020 på grund af coronavirus, da færre skal have gjort rent og betjent kantiner.

Servicekoncernen ISS har været hårdt ramt af coronaudbruddet og nedlukningerne verden over og fik i 2020 et stort underskud.

ISS kommer ud af året med et minus på 5,2 milliarder kroner. Det viser selskabets årsregnskab.

Det store underskud skal blandt andet ses i sammenhæng med coronaudbruddet og er et markant fald i forhold til 2019, hvor ISS havde et overskud på 1,4 milliarder kroner.

ISS arbejder inden for rengøring og kantinedrift i virksomheder verden over og har derfor været ramt af coronavirusset - blandt andet på grund af meget hjemmearbejde.

- 2020 var et år, som ikke bliver glemt. Den globale pandemi udfordrede ISS, økonomier og virksomheder i hele verden, siger administrerende direktør Jacob Aarup-Andersen i en kommentar til regnskabet.

Det markante tab skyldes også en stor hensættelse tidligere i år. ISS hensatte 3,5 milliarder kroner - blandt andet til tab på en stor kontrakt i Danmark.

ISS' omsætning er i 2020 faldet med knap otte milliarder kroner til 69,8 milliarder kroner.

En del af faldet skyldes planlagte frasalg af forretningsdele, mens resten skyldes, at der har været færre opgaver end sidste år.

ISS skriver i regnskabet, at der er stor usikkerhed for resultaterne for 2021, da coronaudbruddet fortsat giver nedlukninger i store dele af verden. ISS forventer dog at have en lille vækst i salget i 2021.

ISS er målt på omsætning i top ti over landets største virksomheder.

Hvis man ser på antallet af ansatte, er ISS med knap 400.000 ansatte den største danske virksomhed.