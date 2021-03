Nedlukning og færre turister giver Tivoli stort underskud

Tivoli kommer ud af 2020 med et underskud på 143 millioner kroner. Det oplyser selskabet i sit årsregnskab. Det er en U-vending fra 2019, hvor Tivoli omvendt havde et overskud på 167 millioner kroner.

Coronaudbruddet har været dyrt for Tivoli, der har holdt lukket dele af sidste år. I åbningstiden har forlystelsesparken også haft langt færre gæster end vanligt.

Der var 1,63 millioner besøgende i Tivoli sidste år, hvilket er næsten tre millioner færre end i 2019. Omsætningen er mere end halveret til 478 millioner kroner.

- Det er i høj grad forsamlingsforbuddene, de generelt færre turister i København og de mange opfordringer til danskerne om at undgå social kontakt, som har påvirket Tivolis aktivitetsniveau negativt, skriver Tivoli i regnskabet.

I 2020 havde Tivoli åbent 199 dage, mens tallet i 2019 var 270 dage.

Tivoli er ikke længere tvunget til at holde lukket, men holder i øjeblikket vinterlukket og åbner i slutningen af marts.

Heller ikke i 2021 forventer Tivoli at tjene penge. Forlystelsesparken forventer et underskud på 75-100 millioner kroner.

Tivoli valgte i sommer at skære antallet af ansatte med 20 procent, hvilket betød, at 440 stillinger blev nedlagt. Det dækkede både over faste stillinger og sæsonansatte.

Tivoli skriver i regnskabet, at regeringens forskellige hjælpepakker - herunder ordningen for lønkompensation - har afbødet "en del, men langtfra det hele".

Selv om det seneste år var hårdt økonomisk, og 2021 også kommer til at byde på et stort underskud, er bestyrelsesformand Tom Knutzon fortrøstningsfuld for fremtiden.

- Fremtiden er i disse måneder stadig dyster, men vaccinerne bringer håb og skaber trods alt lys i coronamørket. Jeg er ikke i tvivl om, at Tivoli kommer tilbage.

- Forlystelseshaven har overlevet et utal af kriser i dens 177-årige levetid. Denne her klarer vi også, siger han i en kommentar til regnskabet.