Nedlukning giver Nilfisk første underskud i årevis

Coronaudbruddet og nedlukningen i foråret har kostet mange penge for den danske industrikoncern Nilfisk, der er kendt for sine støvsugere.

Salget er faldet med 11,5 procent til 6,2 milliarder kroner i 2020. Det lavere salg betyder, at Nilfisk kommer ud af 2020 med et minus på 19 millioner kroner.

Størstedelen af Nilfisks salg er til virksomheder, der køber store rengøringsmaskiner - for eksempel til fabrikker - og det er gået ned sidste år.

- 2020 blev et år, ingen kunne have forudset, og i Nilfisk har vi været dybt påvirket af covid-19-situationen, siger administrerende direktør Hans Henrik Lund i en kommentar til regnskabet.

- Selv om vi så en fremgang i markedsaktiviteten efter et stort fald i begyndelsen af året, nåede efterspørgslen ikke tilbage på det niveau, vi så før pandemien.

- Det betyder, at 2020 ikke endte, som vi havde forventet, siger han.

Det er første underskud i årevis for Nilfisk, der har haft overskud siden i hvert fald 2012.

Detaljerede regnskaber længere tilbage er ikke offentligt tilgængelige, da selskabet tidligere var en del af koncernen NKT Holding.

Det lavere salg betød, at Nilfisk sidste år gennemførte en fyringsrunde. I dag har Nilfisk 4339 ansatte. Det er omkring 550 færre end for et år siden.

Der er dog dele af Nilfisks forretning, som er blevet positivt påvirket af nedlukningen.

Salget af produkter til forbrugere, der for eksempel tæller støvsugere og højtryksrensere, er gået frem det seneste år, hvor de fleste har haft mere tid derhjemme.

Nilfisk fremhæver et godt salg i Danmark, Storbritannien, Tyskland og Frankrig.

Nilfisk nævner især et godt salg af højtryksrensere, som man for eksempel kan bruge til at rense flise på terrassen.

Salg til forbrugere udgør dog kun omkring ti procent af Nilfisks forretning, og fremgangen har ikke kunne dæmme op for et lavere salg til virksomheder.

For 2021 forventer Nilfisk bedre resultater. Koncernen sigter efter en vækst i salget på 5-10 procent sammenlignet med 2020.