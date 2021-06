Se billedserie Den skønne natur i Nationalparken Skjoldungernes Land er især godt for turisme-erhverv. Foto: Birger Elmedal

Nationalparken har givet flere kunder

Erhverv - 03. juni 2021 kl. 12:48 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Birger Elmedal har firmaet kajakmanden.dk. Han var den første, som lavede guidede ture med havkajak i Københavns kanaler.

- Men der er blevet så trafikeret, at man skal passe meget på. Oplevelsen er ikke den samme, fortæller Birger Elmedal, som derfor valgte at flytte sin forretning til Nationalparken Skjoldungernes Land for fem år siden.

- I år har jeg fået en fast plads i Roskilde Havn, hvor jeg har bygget kajakcamp. Så nu er det blevet helt fast. Før lånte jeg den store tippi, som står på havnen, fortæller Birger Elmedal, som selv bor i landsbyen Rorup i Lejre Kommune.

Han synes, at nationalparken er et dejligt sted.

- Jeg er en rigtig naturmand, så det betød meget for mig at være partner med nationalparken. Jeg vil gerne støtte op om at passe på naturen og give folk mere viden om fjorden, siger Birger Elmedal og fortæller, at for kunderne fra København er det bare Roskilde Fjord, men for turister fra udlandet eller Jylland og Fyn gør det en forskel, at det er en nationalpark.

- De synes, det er unikt med denne her nationalpark. Det betyder rigtig meget, siger Birger Elmedal og oplyser, at han nu har flere kunder, end han havde i København.

- Det havde jeg ikke regnet med, det er en sidegevinst. Jeg får også mange københavnere ud, som lejer en kajak og sejler en tur, siger Birger Elmedal, som giver kunderne en folder over gode ruter at ro kajak.

Godt partnerskab Birger Elmedal sætter pris på, at han gennem et partnerskab med nationalparken har fået et netværk og nogle gode samarbejdspartnere.

Det har allerede resulteret i ture, hvor der er blevet lavet mad over bål på stranden.

- Jeg har også lavet en tur med en yogainstruktør, hvor vi sejlede ud, lavede yoga og sejlede tilbage. Jeg har så meget glæde af nationalparken. Jeg har også startet et firma mere op med to andre, hvor vi skal lave større arrangementer, siger Birger Elmedal og nævner, at det nye firma hedder Fjordlandet Outdoor.