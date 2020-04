Nationalbanken venter fortsat lave renter under coronakrise

Og det forventes også at være billedet fremover, hvor coronakrisen har ramt dansk økonomi.

- Grundlæggende er problemstillingerne de samme, som de har været hidtil.

- Der er en underliggende stor opsparing og lidt mindre investeringslyst.

- Så vi skal ikke nødvendigvis forvente, at renterne går op, siger han.

Kommentaren fra Lars Rohde går på det generelle rentebillede og ikke bankens egne renteforventninger. Nationalbanken kommenterer nemlig aldrig den slags.

For små to uger siden hævede Nationalbanken sin ledende rente med 0,15 procentpoint. Renten er dog stadig negativ og ligger på minus 0,60 procent.

Nationalbankens negative rente har betydning for banksektoren i Danmark, da Nationalbanken fungerer som bankernes bank.

Derfor har et stort antal banker også indført negative renter over for deres kunder.

Flere banker har dog også hævet deres renter, efter at Nationalbanken gjorde det for nylig.

Mens mange bankers renter på indlån - de penge, man lægger i banken - kun er steget en smule på det seneste, er boligrenterne sprunget i vejret.

Det skyldes, at renterne på de obligationer, der ligger bag boliglån, er steget en del.

Årsagen til de stigende boligrenter er den store usikkerhed på de finansielle markeder, som coronavirusset har skabt.

Normalt plejer renter at falde, når aktiemarkedet er i rødt. Men det har ikke været tilfældet de seneste uger.

Investorerne har foretrukket rede penge, og derfor har de solgt ud af alverdens værdipapirer.