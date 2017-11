Nationalbanken opfordrer banker til at lægge til side

Men bankerne skal passe på med ikke at blive for optimistiske. De bør allerede nu ruste sig til, at det kan gå den anden vej igen på et tidspunkt.

Smilene er brede i den finansielle sektor for tiden, hvor opsvinget er med til at skaffe flotte overskud.

Det skriver Nationalbanken i en analyse af Danmarks finansielle stabilitet, der er udkommet onsdag morgen.

Den fortæller, hvordan bankerne den seneste tid har lempet på kreditkravene, blandt andet fordi de fleste af dem står med penge på kistebunden, der skal ud at arbejde.

Den øgede konkurrence har medført, at der er givet flere lån til følsomme virksomheder og brancher, end man tidligere har gjort.

Derfor ophobes der en risiko for, at konsekvenserne af en økonomisk nedtur bliver alvorligere end hidtil.

- Det må forventes, at nedskrivninger og tab til disse brancher ikke vil forblive på det nuværende niveau, når konjunktursituationen ændrer sig, står der i analysen.

Nationalbanken opfordrer derfor til, at bankerne pålægges af lægge penge til side i en såkaldt kontracyklisk kapitalbuffer.

Dermed vil de have en reserve, der kan tages i brug, når der bliver behov for det.

I forbindelse med analysen har Nationalbanken også foretaget en såkaldt stresstest af de største og vigtigste danske pengeinstitutter.

Den viser, at de alle selv ved hård recession - en kraftig økonomisk tilbagegang - fortsat vil leve op til de gældende minimumskrav.

Nogle af dem vil dog have brug for yderligere kapital for at leve op til de samlede kapitalkrav. De kan derfor blive ramt af en række begrænsninger som for eksempel forbud mod at betale udbytte.

Nationalbanken konstaterer også, at enkelte af de mindre pengeinstitutter vil få svært ved at opfylde minimumskravene i tilfælde af en hård recession og risikerer at blive tvangsafviklet.