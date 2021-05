Boligmarkedet har skudt god fart under corona. Nu opfordrer Nationalbanken - igen - til, at der gribes ind. (Arkivfoto)

Nationalbanken med boligopråb: Overvej højere udbetaling

Boligmarkedet har haft fart på det seneste år, og det skaber bekymring hos Nationalbanken, der populært kaldes bankernes bank.

Der er derfor grund til at overveje en stramning af lånereglerne, lyder det i en ny analyse af den finansielle stabilitet i Danmark.

De kraftige prisstigninger øger risikoen for et senere prisfald, og den sårbarhed bør begrænses, mener Nationalbanken.

- Højere udbetalingskrav og krav om afdrag for højt gældsatte boligejere er blandt de tiltag, som bør overvejes, lyder det i analysen.

Siden 2015 har boligkøberne i de fleste tilfælde selv skullet lægge minimum fem procent af købsprisen, når der købt bolig.

Udbetalingskravet vil sige, at hvis man køber et hus til to millioner kroner, vil man selv skulle komme med 100.000 kroner - forudsat at man kan låne resten af pengene i banken og realkreditinstituttet.

Det er ikke første gang, at Nationalbanken fortæller, at advarselslamperne blinker, når det kommer til boligmarkedet.

I midten af maj sagde nationalbankdirektør Per Callesen til mediet Finans, at politikerne bør gribe ind og dæmpe udviklingen.

Også Det Systemiske Risikoråd, der blev sat i verden efter finanskrisen for at holde øje med trusler mod pengeinstitutterne, har øjnene stift rettet mod udviklingen.

Rådet, der består af repræsentanter fra flere myndigheder - blandt andet Nationalbanken - kunne i marts fortælle, at det ved sit møde 21. juni forventer at henstille til, at der iværksættes tiltag.

Det er dog - indtil videre - blevet afvist af regeringen over for flere medier.

Det skyldes blandt andet, at prisstigningerne ventes at aftage i resten af 2021 og næste år.

Det har dog ikke afholdt flere aktører fra at opfordre til et indgreb.

Også Allan Polack, der er topchef for landets største pensionskasse, PFA, har for nylig opfordret til, at man indfører beskatning ved salg af bolig.

Som det ser ud nu, skal der ikke betales skat, hvis man har tjent penge ved at sælge for eksempel sit hus.