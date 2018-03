Nationalbanken fejrer højkonjunktur med advarsel

Det går forrygende for Danmarks økonomi. Og det forventes at fortsætte. Men væksten kommer med sine egne farer, som politikerne bør være opmærksomme på.

- Dansk økonomi er godt rustet til den højkonjunktur, der nu er taget hul på.

- Fremgangen kan fortsætte, uden at der opstår ubalancer, men erfaringerne viser også, at en overophedning kan komme pludseligt og være kraftig, skriver Nationalbanken i sin økonomiske prognose.

Nationalbanken venter en pæn økonomisk vækst de næste tre år, og at beskæftigelsen vil stige med 75.000. Med den udvikling forventes der at komme en let stigende inflation og en solid reallønsstigning.

- Herhjemme er der flere ting, der skubber til efterspørgslen og dermed væksten i dansk økonomi.

- Forbrugertilliden er høj, og der er optimisme blandt virksomhederne. Samtidig er det generelle renteniveau fortsat meget lavt, skriver Nationalbanken.

Fremgangen kan dog køre af sporet og blive til en overophedning med dertilhørende mangel på arbejdskraft, stor løninflation og en forværring af konkurrenceevnen.

Derfor bør regeringen være klar til at stramme op, varsler Nationalbanken.

- Et balanceret vækstforløb forudsætter, at finanspolitikken ikke skubber yderligere til efterspørgslen.

- Samtidig bør regeringen være forberedt på at kunne iværksætte en forebyggende finanspolitisk opstramning for at dæmpe væksten i efterspørgslen, hvis der er tegn på overophedning.

- En overophedning vil blive efterfulgt af et større tilbageslag, som også vil kunne blive udløst af en international konjunkturvending før eller siden, skriver Nationalbanken.

Tidligere onsdag iværksatte erhvervsministeriet en såkaldt kontracyklisk buffer, der pålægger bankerne at sætte til side nu, hvor det går godt, så der er flere penge på bogen, når det en dag går dårligt.

Finansminister Kristian Jensen (V) skriver i en kommentar om Nationalbankens forudsigelser:

- Jeg enig i Nationalbankens vurdering af, at der er udsigt til fortsat fremgang i dansk økonomi og beskæftigelse.

- Og jeg glæder mig især over vurderingen af, at vores økonomi er godt rustet til en højkonjunktur, så de gode år kan fortsætte.