Nanostone sælger aktiemajoritet og vil rense flere facader hos virksomheder

24. maj 2021

Af Pernille Rohde Nanostone er grundlagt i 2009 og har succesfuldt etableret sig som markedsledende indenfor specialrengøring af facader, fliser og tage/tagrender i Danmark.

De seneste fem år er virksomheden blevet kåret som Børsen Gazelle og vandt i 2020 prisen som bedste algeudbyder i Danmark af »Anmeld Håndværker«.

Nanostone er stiftet af Nicklas Christensen og Claus Zahl-Møller, som over de seneste år har skabt en succesfuld landsdækkende forretningsmodel.

Nicklas Christensen forklarer Nanostones succes med en høj grad af digitalisering.

- Vi er meget digitaliserede i forhold til at være en håndværksvirksomhed, og det er en vigtig grund til, at vi vækster så meget. Fra kunden besøger os på hjemmesiden eller ringer os op, bliver der taget hånd om sagen, fortæller Nicklas Christensen og forklarer, at der bliver oprettet, hvad der svarer til udførlige journaler på alle kunder, og at opfølgningen fra første henvendelse, til arbejdet er gjort, foregår med stor akuratesse.

- Vi holder altid vores aftaler meget præcist og har en tæt kontakt mellem kontoret, hvor vi har 18 ansatte, og håndværkerne, som er ude hos kunden, forklarer Nicklas Christensen, der i dag er marketingchef i Nanostone, mens Claus Zahl-Møller er direktør.

Fokus på miljø Bæredygtighed og miljø er også en væsentlig parameter for Nanostone, og det fokus fornemmer man ligeledes er stigende hos kunderne.

- Kunderne er begyndt at spørge mere ind til, hvordan behandlingerne påvirker miljøet, og som kunde er man jo også ansvarlig for at få det udført ordentligt. Vi bruger det godkendte produkt Neutralon, som er et ret nyt produkt. Sidste år var der i DR-programmet »Kontant« fokus på algebehandling, der blev udført med ikke godkendte produkter, og det satte ekstra fokus på problematikken. Vi er tilfredse med, at vi tidligt har taget hånd om dette, siger Nicklas Christensen.

Sælger i Dubai Virksomheden startede i 2008, og efter 13 år på markedet har omkring 20.000 kunder købt ydelser af Nanostone. Mange af dem har et abonnement på rensning af facade eller tag, så de aldrig plages af de uønskede belægninger.

Det hele begyndte, da Nicklas efter studentereksamen tog til Dubai med sin far. Formålet var at sælge et produkt, der kunne beskytte facaderne på de mellemøstlige bygninger.

Talentet for salg, den opbyggede viden om imprægnering og netværket skulle sidenhen blive startskuddet til virksomheden Nanostone. Nicklas Christensen åbnede virksomheden i det helt små med barndomsvennen Claus Zahl-Møller. Makkerparret blev introduceret til IsoPaints transparente imprægnering af fliser, da Nicklas som 21-årig vendte tilbage til Danmark for at påbegynde uddannelsen til eksportingeniør.

Test på naboens fliser - Vi testede produktet på min fars nabos fliser og kunne med det samme se, at det her var et alternativ til den mere kortsigtede og slidsomme rengøring af fliser med en højtryksrenser. Så vi tog nogle før og efter-billeder med på en messe, hvor vores primitive stand kastede mange ordrer af sig. Derefter begyndte vi at udføre fliserens som studiejob ved siden af henholdsvis eksportingeniøruddannelsen og tømreruddannelsen, siger Nicklas Christensen.

Da opgaverne blev flere og flere, ansatte Nicklas og Claus nogle af deres studiekammerater til en god timeløn, og så kunne de udføre de mange ordrer, der efterhånden løb ind.

Et naturligt valg Siden Nicklas og Claus startede i det helt små, har Nanostone renset mange kvadratmeter og renser og servicerer nu årligt mere end en million kvadratmeter.

Det momentum samt den markedsledende rolle på markedet for privatkunder ønsker Nanostone at videreføre til business-markedet.

Og det naturlige valg som partner var Maigaard & Molbech, siger Nicklas Christensen.

- Maigaard & Molbech var den oplagte samarbejdspartner for os, da de qua deres status som multi-family office både har adgang til en meget stor ejendomsportefølje og samtidig kunne fremvise et imponerende hold af investorer, der står bag investeringen i Nanostone, som ligeledes har adgang til nogle af de største ejendomsporteføljer i Danmark. Vi glæder os derfor til at få etableret Nanostone fuldt ud på BtB markedet, siger han.

Maigaard og Molbech vil gennem sit aktive ejerskab understøtte selskabets vækstpotentiale, og der vil blive arbejdet strategisk på en udvidelse af Nanostones serviceydelser indenfor specialrengøring i Danmark og resten af Norden.

Bertel Maigaard, CEO i Maigaard & Molbech, er meget tilfreds med den nye investering.

- Vi ser frem til at fortsætte arbejdet med Claus og Nicklas, der har skabt en fantastisk succes og er sultne efter mere. Vi ser en god mulighed for at fortsætte væksten i selskabet samt skabe et endnu stærkere fundament for fremtiden. Derudover har det været en fornøjelse at følge selskabet i vores due diligence periode. Medarbejderne har fortsat med at levere høje vækstrater. De hviler bestemt ikke på laurbærrene, udtaler han.

Direktionen i det fremtidige Nanostone vil fortsat bestå af Claus Zahl-Møller og Nicklas Christensen.

Nanostone tilbyder en overfladebehandling, som beskytter fliser, tag og facade mod indtrængen af vand og dermed besværliggør vækst af alger og mos på overfladen. Virksomheden ligger i Hedehusene og har ansatte fordelt i hele landet. Læs mere på www.nanostone.dk.