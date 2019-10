Se billedserie På Reiling Glasrecycling modtager man alt genbrugsglas indsamlet i hele Danmark, som så forarbejdes til glasskår, der kan genbruges til nye glasemballage. Foto: Bjørn Ambjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Næstveds glasklynge på verdenskortet

Erhverv - 17. oktober 2019 kl. 06:33 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Danmark er det - heldigvis da - for de fleste en selvfølge, at glas afleveres til genbrug, men sådan er det langt fra mange andre steder i verden.

Reiling Glasrecycling i Næstved aftager alt dansk glas afleveret til genbrug og forarbejder det til glasskår, som på Danmarks eneste glasværk Ardagh Glass Holmegaard i Fensmark bliver til ny glasemballage. På grund af dette samarbejde, som foregår via Ressource City, kom Næstved i starten af oktober på verdenskortet som en af Cities 100 - de 100 byer i verden, som arbejder mest ambitiøst og innovativt med klimatiltag.

Reiling Glasrecycling rykkede i 2016 til havnen i Næstved, og det nye anlæg er udstyret med det nyeste nye indenfor sortering, så genbrugsglasset kan leveres videre til kunder med meget lidt urenheder i.

Inden 2016 kunne glasværket kun bruge 60 procent genbrugsglas, når der skulle laves ny emballage, i dag er tallet oppe på 93 procent, når det gælder klart glas. Det nye sorteringsanlæg reducerer derfor mængden af jomfruelige råstoffer, som skal bruges, og samtidig sikrer det, at glas ikke afleveres til deponi, som det sker mange andre steder i verden.

Både skår og støv Det er ikke små mængder, vi snakker om.

Reiling Glasrecycling i Næstved modtager årligt omkring 150.000 tons glasaffald fra kommuner og industrier.

- Jo renere glas vi får ind, jo renere glas kan vi levere videre, understreger Jesper Blicher-Nordkvist, fabrikschef hos Reiling i Næstved.

En meget stor del ender som glasskår, som Ardagh Glass er den største modtager af, men der arbejdes også på at genbruge de helt små partikler, glasstøvet til et isolerende materiale kaldet Durapor. Her blandes glasstøvet med et hævemiddel, der så bages for at få det endelige produkt.

- De seneste tre-fire år har vi haft travlt med at udvikle vores anlæg til glassortering på Reiling, men det er noget, vi kigger på, siger Jesper Blicher-Nordkvist.

Hos hovedmodtagerne af glasskårene Ardagh Glass Holmegaard, i fordums tid emballageafdelingen af Holmegaard Glasværk, giver flere glasskår besparelser på energiforbruget, da glasskår ikke skal opvarmes til lige så høje temperaturer som jomfruelige råvarer, der skal blandes til flydende glas. Det sparer årligt verden for en CO2-udledning på cirka 15.000 tons.

I 2017 investerede Ardagh i en state of the art glasovn til den nette sum af 165 millioner kroner. Det har betydet et fald i energiforbruget på 18 procent.

Samtidig leverer Ardagh overskudsvarme til Fensmark Fjernvarmeværk, så på mange måder gør glasklyngen noget for miljøet.

New York - Jeg håber, at den her opmærksomhed om glasklyngen gør, at udlandet får øjnene op for, at det er den rigtige vej at gå, siger Reilings fabrikschef.

Næstved Kommune støtter recycling via Ressouce City, som også er ind over glasklyngen. På baggrund af omtalen af Næstveds glasklynge i rapporten om Cities 100, er Ressource City blevet kontaktet af blandt andet New Yorks bystyre, som vil høre nærmere.

- Det her er kulminationen på fem års hårdt arbejde, siger en meget glad Michael Elgaard, leder af Ressource City.

Den kommende tid vil så vise, hvor mange andre byer, der vil forsøge sig med lignende genbrug af glas i stedet for bare at smide det på lossepladsen.