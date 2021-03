Næsten ingen rejser: Tre ud af fire sæder står tomme hos SAS

Selv om SAS har skåret antallet af ruter og flyvninger markant under coronakrisen, står 75 procent af sæderne tomme i selskabets fly.

Det viser SAS' trafiktal for februar.

SAS havde 225.000 passagerer om bord på sine fly i februar. Det er 89 procent lavere end samme måned sidste år.

Det lave tal skal ses, i af lyset af at SAS har haft 80 procent færre billetter til salg sammenlignet med februar 2020.

- Rejserestriktionerne fortsætter med at presse efterspørgslen, hvilket har ført til yderligere justeringer af vores udbud af destinationer og afgange i februar, siger administrerende direktør Rickard Gustafson i en pressemeddelelse.

I gennemsnit var kun lidt over en fjerdedel af sæderne på SAS' fly fyldt i februar.

Det lave tal skyldes delvist, at der har været stor efterspørgsel på at få fragtet varer til USA.

Derfor har SAS fløjet over Atlanten, men det har været med et begrænset antal passagerer på flyene.

På flyvninger i Skandinavien og Europa er der i gennemsnit passagerer på fire ud af ti flysæder, oplyser SAS.

Coronakrisen har været dyr for SAS, der har tabt et anseligt milliardbeløb.

SAS fik i sidste regnskabsår et underskud på 6,8 milliarder kroner, hvilket var det største underskud i flyselskabets 75-årige historie.

I første kvartal af det nye regnskabsår, der tæller november, december og januar, fik selskabet et minus på 1,5 milliarder kroner.

Antallet af fuldtidsansatte hos SAS er det seneste år halveret fra 10.364 til 4983.

Ud over sparerunden er både den danske og svenske stat trådt til med økonomisk hjælp for at få selskabet gennem krisen.