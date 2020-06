Næsten 5000 færre ledige på to uger

Det viser Beskæftigelsesministeriets tal. Dermed er der seks uger i streg blevet færre ledige - og de seneste to uger alene er ledighedskøen skrumpet med næsten 5000 personer.

Sidste uge bød igen på et fald i antallet af ledige i Danmark.

Efter en voldsom stigning i antallet af ledige i forbindelse med den delvise nedlukning af landet for at inddæmme spredningen af coronavirus, er der de seneste uger kommet lidt mere ro på udviklingen.

Der er dog stadig næsten 41.000 flere ledige nu, end der var før coronakrisen.

Faldet de sidste to uger dækker over, at der er flere, som har frameldt sig som ledig end tilmeldt sig.

Når man framelder sig som ledig, kan det være, fordi man har fundet et nyt job, men det kan også skyldes, at man er blevet syg, er gået på barsel eller pension, eller at man begyndt på en uddannelse.

I år har der dog været lidt flere, der har frameldt sig, fordi de har fundet et nyt job. Lidt over halvdelen har frameldt sig, fordi de har fundet et job.

Ifølge cheføkonom hos Lederne Niklas Praefke kan udviklingen i ledigheden i høj grad forklares ved et kig i kalenderen.

Mange vil opleve, at de har en eller tre måneders varsel, når de bliver fyret. Det vil sige, at de først forlader deres job efter den opsigelsesperiode.

Derfor vil der være klumper af fyringer omkring den første i hver måned, hvor fyringsvarslet udløber. Det var tilfældet 1. maj, hvilket fik ledigheden til at stige i den uge modsat tendensen de foregående og efterfølgende uger.

Da meget få vil have oplevet at blive opsagt med to måneders varsel fra 1. april, var der ikke nogen særlig pukkel omkring 1. juni.

Men Niklas Praefke mener stadig at kunne spotte et par mørke skyer i horisonten.

- Mange af de mennesker, der er blevet fyret i forbindelse med coronakrisen, har tre måneders opsigelse eller mere, og de vil først melde sig i ledighedskøen tidligst 1. juli, siger han.

- Derudover kommer folk på ordningen med lønkompensation, hvor flere formentlig risikerer en fyreseddel, når ordningen udløber 29. august. Så det er for tidligt at afblæse krisen.