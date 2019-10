Der skal afholdes en ekstra høring med lokale borgere for de tre havvindmølleprojekter Jammerland Bugt, Omø Syd og Mejl Flak. (Arkivfoto)

Naboer til havvindmøller får bedre chance for at blive hørt

Energistyrelsen ændrer proces for havvindmølleparker, så borgere bedre kan forholde sig til miljøkonsekvenser.

Når der fremover skal opføres havvindmølleparker tæt på de danske kyster, får lokale borgere og sommerhusejere nu bedre mulighed for at blive hørt.

Energistyrelsen har ændret processen for at give tilladelse til at bygge vindmøller på havet.

Borgerne får fremover mulighed for at blive hørt og give indsigelser, efter at der er blevet lavet en rapport, der ser på konsekvenserne for miljøet i det konkrete projekt.

Rapporten undersøger konsekvensen af vindmøllerne for blandt andet fugleliv, fisk, planter, støj og udsynet ud over havet.

Tidligere er borgerne blevet inddraget i projektet på et tidspunkt, hvor der kan have været flere forskellige scenarier i spil.

For eksempel den præcise placering af møllerne ude på havet. Dermed kan der have været flere scenarier for påvirkningen på miljøet.

- Styrelsen har vurderet, at borgerne med den justerede proces bedst sikres mulighed for at forholde sig til de konkrete projekter, der kan blive opført, skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

Ændringen gælder for de havvindmøller, der bliver lavet på initiativ fra en virksomhed. De er kendt som åben-dør-havvindmølleparker.

Den nye proces gælder for alle nuværende og fremtidige projekter. For tre projekter betyder det, at der vil være en ekstra høring.

Det gælder Jammerland Bugt ved Vestsjælland, Omø Syd sydvest for Sjælland og Mejl Flak i Aarhus Bugt.

Processen er blevet ændret efter en afgørelse i projektet Vesterhav Syd ved Ringkjøbing.

I december afgjorde Energiklagenævnet, at der skulle laves et tillæg til miljørapporten. Det var efter en klage fra utilfredse sommerhusejere

Det udskød byggeriet af Vesterhav Syd samt Vesterhav Nord, der skal bygges ud for Thyborøn, med tre år.

Siden har svenske Vattenfall, der bygger parkerne, besluttet at rykke parkerne og de i alt 41 vindmøller længere ud på havet.

Det er ikke afgjort, hvor de præcis skal stå. Det vil ske næste år efter nye undersøgelser.