Mylenberg stopper som chefredaktør hos Jysk Fynske Medier

- I forbindelse med fastlæggelse af budgettet for 2018, stod det for nylig klart for mig, at mine ambitioner for og ønsker om udvikling ikke kan lade sig gøre på kort sigt. I hvert fald ikke uden voldsomme sværdslag.

- Dem ønsker jeg ikke, så derfor stopper jeg. Jeg fortsætter med at skrive i avisen, og jeg løser stadig nogle forskellige opgaver for direktion og bestyrelser, skriver Troels Mylenberg.

Han har været et kendt ansigt udadtil for Jysk Fynske Medier i sin tid som chefredaktør. Troels Mylenberg optræder jævnligt som politisk kommentator i andre medier, ligesom han har gæstet for eksempel programmet Presselogen på TV2 News.