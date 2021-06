Musk varsler kæmpeinvesteringer i satellitprojekt

Musk fortæller, at han regner med, at der vil blive investeret "mindst fem milliarder dollar og måske helt op til ti milliarder dollar", inden at Starlinks pengestrøm bliver positiv.

- Over tid vil det blive flere gange højere end det, og det vil være omkring 20 eller 30 milliarder dollar. Det er i bund og grund meget, tilføjer han.

Pengestrømmen er en betegnelse for en virksomheds samlede ind- og udbetalinger.

Starlink har for tiden 1500 satellitter i kredsløb.

Projektet opererer i omkring et dusin lande, og flere er på vej, lyder det fra Musk, som oplyser, at der er omkring 69.000 aktive bruger.

- Vi er på vej til at have omkring et par hundredetusinde brugere, muligvis 500.000 brugere i løbet 12 måneder, siger Musk.

I alt har SpaceX hos en amerikansk tilsynsmyndighed søgt om tilladelse til at sende 42.000 satellitter ud i rummet.