Se billedserie Et lille stykke af gangen. Når Henrik Langgaard Madsen går på arbejde, ved han aldrig, hvad han finder under kalken.

Send til din ven. X Artiklen: Murer med en engels tålmodighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Murer med en engels tålmodighed

Erhverv - 07. november 2019 kl. 10:06 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det siges, at mureren fik hugget hovedet af, da han var kommet til at placere tårnet på den forkerte side af Fanefjord Kirke. Alligevel turde murermester Henrik Langgaard Madsen fra Askeby godt sige ja, da menighedsrådet for omkring 11 år siden spurgte, om han ville reparere et stykke kirkemur, der var gået i stykker. Han har specialiseret sig i kirker. Efterhånden findes der ikke det Guds hus på Sydsjælland og Møn, hvor han ikke har sat sit aftryk.

- Det er sjovt at pille i noget, andre har lavet for mange hundrede år siden. Man ved aldrig, hvad man finder. Flere steder har vi fundet gamle kalkmalerier. Nogle af dem har været så specielle, at man ikke har set den slags før, fortæller Henrik Langgaard Madsen, der foruden sig selv beskæftiger to mand i sit firma.

- Samtidig er det sjovt at vide, at det, man laver, bliver bevaret for eftertiden. For eksempel har vi muret en ny cirkel i kirketårnet på Fanefjord Kirke. Den får forhåbentlig lov at sidde i mange 100 år.

Skeletter under gulvet Han fandt i 2017 en hidtil ukendt krypt under renoveringen af Kalvehave Kirke. Den indeholdt skeletter fra syv-otte børn og otte-ni voksne, hvoraf det med Nationalmuseets hjælp lykkedes at identificere sognepræst Peder Busck (1698-?), hans anden kone Maria (1716-1760) og et barn med navnet Busck (1709-1712). De bedst bevarede af skeletterne kan i dag ses i kirken. De øvrige blev genbegravet under kirkegulvet.

I Fanefjord Kirke fandt Henrik Langgaard Madsen et gammelt munkestensgulv under det eksisterende gulv, da kirken skulle have nyt varmelæg med konvektorgrave for at bevare de gamle kalkmalerier. I munkestensgulvet var der et hul, hvor et lille barn formodentlig har været begravet.

- Vi lå på alle fire og gravede ud under bænkene med hænderne. Alt blev sigtet. Vi fandt adskillige hårnåle og gamle mønter, der var blevet tabt gennem tiden, fortæller Henrik Langgaard Madsen.

- Da vi gravede krypten ud i Kalvehave Kirke, sigtede vi tre containere fuld af jord, men der fandt vi intet. Det var knap så sjovt.

Som at skrælle et æg Han er en tålmodig mand. Finder han noget, er han næsten ikke til at stoppe. At opdage en streg og langsomt få skrællet kalken af, til en figur tager form, er for ham det enorme pillearbejde værd.

- Vi kan ikke bare buldre løs men skal være meget forsigtige. Når vi bryder det yderste lag af kalken, er det som at skrælle et æg. Vi tager et lille stykke ad gangen, fortæller Henrik Langgaard Madsen og fremviser et stykke specialværktøj, der ikke forvolder ukontrolleret skade.

Han kigger gamle bøger med beskrivelser af, hvordan håndværk er blevet udført, når han støder på en specialopgave. Derudover har han lært af sine egne erfaringer. I Fanefjord Kirke kender han efterhånden hver en krog og ved, at der under nogle af vinduerne er smurt et tykt sort lag asfalt, pudset op med cement og tilsidst kalket.

- Det får man ikke lov til i dag. Til bevaringsværdige bygninger må man ikke bruge cement, men kun rene kalkmørtler.

Finder vi noget, skal Nationalmuseet ind over og afdække det, inden vi forsegler det og dækker det til igen. Ofte er det meget dyrt, hvis man skal fritlægge det, vi finder, forklarer Henrik Langgaard Madsen.