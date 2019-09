Se billedserie Morten har været bidt af de terrængående køretøjer, siden han var dreng. Foto: Jens Wollesen

Morten bygger ATV'ere til mange formål

19. september 2019

Tekst: Anders Spanggaard

Foto: Jens Wollesen

Morten Vulff Møller er en travl herre, som ikke er lige sådan at få fat på. Erhverv Sjælland møder ham på messen »Have & Landskab« i Slagelse. Hans virksomhed Nordland ATV har ganske vist adresse i Jyderup, men det er ikke der, Morten Vulff

Møller bruger det meste af sin tid. En del af baggrunden for, at han har fået banket sin virksomhed NordlandATV Aps op til en succes er, at han er flittig med at tage på messer og udstillinger rundt omkring i Danmark og Sydsverige.

- For et par siden solgte jeg 15-20 ATV'ere - (ATV står for All Terrain Vehicle - eller på godt dansk: et køretøj der kan køre i al slags terræn, red). Og nu sælger jeg 50-60 køretøjer om året. En stor del af forklaringen på det er, at jeg er flittig til at tage på messer og udstillinger for at vise mine køretøjer frem. Det bliver til 46 messer om året, og det er jo ikke bare selve messen. Der skal også bruges tid på opstilling og nedtagning, så der går meget tid med det, forklarer Morten Vulff Møller.

Han er 33 år og har solgt ATV-maskiner i de seneste fem år, og heraf har han været selvstændig i de to år. Et af de mærker, Morten sælger, er Polaris, der hører til blandt de førende i Danmark. I de år Morten Vulff Møller har været selvstændig med NordlandATV Aps har han været den bedst sælgende forhandler i Danmark af dette mær- ke.

- I Polaris programmet har jeg også en el-bil, som er blevet meget populær. Jeg tror, at det hænger sammen med, at det er et meget alsidigt køretøj, som kan køre på både vej og i terræn. Og så trækker den uden besvær 1250 kilo på krogen, fortæller Morten med slet skjult begejstring i stemmen.

Maskinforhandleren fra Jyderup bygger ATV'ere til mange formål. Det kan være små lastbiler eller sågar små brandbiler. Han sælger til virksomheder og kommuner, men der ryger også en del maskiner over disken til hobbylandbrug og hestehold. En af hans store succes'er er en ATV, der er tilpasset jagtbrug.

- Det er smal sag, som kan komme ind mellem træer. Den er derfor meget anvendelig, når der skal fodres fasaner, eller når et nedlagt krondyr skal trækkes ud af skoven, forklarer Morten Vulff Møller.

Fornylig har han leveret en såkaldt baneplaner til brug på ridebaner, og det har faktisk vist sig, at denne maskine af mærket Chapmann også er god til at planere jorden, før der skal sås græs. På den måde viser der sig ofte nye muligheder for at bruge maskinerne fra NordlandATV Aps. Og det er da bestemt noget, der gavner forretningen.

Morten Vulff Møller er uddannet landmand. Hele hans familie er landmænd, så den vej lå lige for, da han skulle vælge sin vej i livet. Men Morten havde ikke været driftsleder med speciale i svin særlig længe, før det gik op for ham, at han havde valgt forkert.

- Jeg fandt hurtigt ud af, at det ikke lige er mig at gå rundt inde i en svinestald. Jeg trives bedst ude i den friske luft, og helst på ryggen af en ATV'er.

