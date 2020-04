Se billedserie Torben Pedersen er murermester i Krogens Murermester. Og han er lidt af en mørtelnørd.

Mørtelnørd er vild med kirkearbejde

Erhverv - 30. april 2020 kl. 11:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Ulla Grundtvig Brask Foto: Thomas Olsen

Når murermester Torben Pedersen kommer ind i et kirkerum, bliver han fascineret og stærkt optaget af at observere og studere murerarbejdet i bygningen.

Det gælder også, når han træder ind i Sorø Klosterkirke, hvor et par af hans ansatte lige nu og helt frem til november 2020 arbejder med at renovere kirken. Det sker som underleverandør til firmaet Nordisk Konservering.

Krogens Murermester, som Torben Pedersens firma hedder, har specialiseret sig i at renovere kirker, og det er faktisk det eneste, firmaet laver i disse år - ud over nogle mindre opgaver for private kunder.

- En kirke-opgave indeholder alt, hvad murerarbejde er. Det er modsætningen til at lave akkord-arbejde på nybyggede lejligheder. Jeg er vildt interesseret i alle de detaljer, man bliver klogere på, når man arbejder med en kirke, siger Torben Pedersen.

Tæt samarbejde Han ved en masse om for eksempel mørtel i opgaver med kirkerenoveringer. Så meget at han har givet avisen lov til at kalde ham en mørtel-nørd.

Han er også lidt af en ekspert, hvad angår kalkning. Til renoveringen af Sorø Klosterkirke er anvendt kalk fra Gotland, som rammer den hvide farve, der er perfekt til klosterkirken indvendig.

- Alt laves i et meget tæt samarbejde med Nordisk Konservering, og det samarbejde er virkelig spændende. Vi udveksler nørdet viden og bliver klogere hver især. Jeg har meget stor respekt for det, en konservator kan, siger Torben Pedersen.

Arbejdet i Sorø Klosterkirke har givet murermesteren et dybt indblik i kirkens bygningsmæssige historie og tilstand, og han har forstår udmærket, at den har stået godt og solidt i næsten 900 år. Den er nemlig lavet godt håndværksmæssigt.

- Med det arbejde vi gør nu, kan den nemt stå 900 år mere. At bygge solidt og ordentligt er en standard, man kunne ønske sig for noget af det nyere byggeri, vi ser i dag, mener Torben Pedersen.

Det gode håndværk For ham er det en kæmpe anerkendelse og en stor glæde at få lov til at arbejde med Sorø Klosterkirke.

Glæden ved kirken er kun overgået af Grundtvigskirken på Bispebjerg i København.

Den har Torben Pedersen desværre ikke været med til at renovere - endnu - men han nævner den som et eksempel på »virkelig god byggekvalitet«. Kirkens bygmester var arkitekten Peder Vilhelm Jensen Klint, men han døde inden kirken blev opført, så hans søn, arkitekt Kaare Klint, overtog efter faderens ønske fuldførelsen.

- Det er sådan et sted, man bør tage ind som murerlærling for at se, hvad godt håndværk er, mener Torben Pedersen.

Til murene på Grundtvigskirken er i øvrigt en almindelig hvid-gul mursten, der er brændt af ler fra den danske muld på teglværkerne i Blovstrød og Ruds Vedby.