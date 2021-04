Mødebranchen er klar til fagmesse

Møde- og eventbranchen er klar til at samles til fagmesse. Det fortæller virksomheden Kursuslex fra Birkerød i sit nyhedsbrev. Kursuslex står bag Møde & Eventmessen, der den 1. september kan holdes for 25. gang og interessen for at deltage på messen er stor.