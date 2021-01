Moderna håber at kunne producere en milliard vaccinedoser i år

Den amerikanske medicinalvirksomhed Moderna sigter efter at kunne levere op mod en milliard doser af sin coronavaccine i år.

Ifølge Bancel har Moderna indtil videre fået ordrer på 500 millioner doser af sin vaccine. Og selskabet vil uden større problemer kunne producere som minimum 600 millioner doser.

Moderna arbejder dog også på at kunne indfri eller måske endda overgå et mål om at levere en milliard doser, siger han.

Coronavaccinen fra Moderna blev onsdag godkendt til brug i EU. Det skete som følge af en godkendelse af EU-Kommissionen, der forinden havde fået anbefalet en godkendelse af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Coronavaccinen fra Moderna er blevet testet i en række studier, hvoraf det afsluttende og klart største havde deltagelse af 30.000 personer. I det studie havde vaccinen en effekt på 94,1 procent.

Ifølge Modernas topchef er det fortsat usikkert, hvor længe antistofferne, som vaccinen tilfører de vaccinerede, varer. Men han siger, at de potentielt kan vare i et par år.

Modernas vaccine er den anden coronavaccine, som er godkendt til brug i EU's medlemslande. Den første var vaccinen fra Pfizer og BioNTech, som blev godkendt kort før jul.

Danmark har købt vacciner hos Moderna til at færdigvaccinere tre millioner borgere. Den første sending med 5000 doser vil formentlig ankomme til landet i næste uge, oplyste Statens Serum Institut (SSI) onsdag.

Onsdag kunne SSI også oplyse, at i alt 63.312 personer til og med tirsdag var begyndt at modtage vaccination mod coronavirus. Det svarer til 1,08 procent af den samlede befolkning.