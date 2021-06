Mobildata afslører øget dansk rejselyst

Mandag til torsdag er der 23 procent flere 3-kunder, der har brugt data på mobilen i udlandet i forhold til samme ugedage for en måned siden.

Flere danskere ser ud til at tage til udlandet.

Det tyder på, at danskerne i højere grad har draget nytte af den nyfundne rejsefrihed.

- I takt med at vaccinationsprogrammerne kører, Europa begynder at lukke op og rejserestriktionerne lempes, kan vi også se, at der er større aktivitet i vores kunders brug af data og tale i udlandet. De følges ad, siger Jesper Bennike, der er kommerciel direktør i teleselskabet 3.

Sammenligner man med sidste år, er det en stigning på 66 procent.

Jesper Bennike fortæller, at der næsten ingen aktivitet i udlandet var i 2020 på grund af coronasituationen, der medførte omfattende rejserestriktioner for lande verden over.

Han ser den seneste uge især en stigning på brug i de sydlige lande i Europa.

- I forhold til sidste år er det især på de mere sydlige destinationer som Italien, Spanien og Frankrig. Sidste år holdt folk sig lidt nordligere i Norge og Sverige. De var ikke nede i varmen på samme måde, siger Jesper Bennike.

Mens Sverige og Tyskland altid ligger i top over lande, hvor danskerne bruger deres data i udlandet, kommer Spanien, Frankrig og Italien i denne uge lige efter.

For et år siden befandt danskerne primært i Norge, Storbritannien og Holland, foruden favoritterne Sverige og Tyskland.

Jesper Bennike forventer, at stigningen fortsætter, jo tættere vi kommer på skolernes sommerferie.

Teleselskabet 3 har godt 1,5 millioner kunder i Danmark, oplyser Jesper Bennike.