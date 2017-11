Mistanke om svindel i vinkonkurs til millioner

Firmaet Fine Wine Invest, der slog sig op på at købe dyr vin for kunder som en investering, har efter sin konkurs vist sig ikke at have noget vin. Det giver mistanke om, at kunderne er blevet taget ved næsen.

Det viser research og journalistik, som erhvervsavisen Børsen har lavet. Børsen har fået indblik i dokumenter fra kurator, hvis job består i at skaffe så mange penge som muligt til dem, som firmaet ved sin konkurs skylder.

- Der er ikke nogen sammenhæng mellem de penge, man har taget imod som betroede midler, og det man har lovet folk, at man købte vin for, siger kurator Per Astrup Madsen til Børsen.

- Det siger efter min opfattelse, hvad der er tale om, uden at jeg vil kvalificere det yderligere i forhold til straffeloven.

Han vil nu have politiet til at gå ind i sagen.

Fine Wine Invests forretningsmodel var at købe dyr vin for kunder, der så blev opbevaret i specielle lokaler hos vinbørsen Liv-Ex i London.

Det gik øjensynligt godt. I januar viste selskabets regnskab et stort overskud og blev omtalt i blandt andet Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans under overskriften "Hver dag tjente Thomas Clausen 12.500 kr. på vin".

Thomas Clausen er stifter af Fine Wine Invest. Kort efter krævede Erhvervsstyrelsen dog et nyt regnskab, da det første var misvisende. I slutningen af oktober blev Fine Wine Invest erklæret konkurs.

Der er krav mod selskabet på 5,5 millioner kroner ifølge Børsen, og det ventes at stige.

Uden noget vin ser det dog ikke ud til, at der vil være nogle penge til kreditorerne. Thomas Clausen har ikke kunnet hjælpe kurator med at finde den vin, selskabet angiveligt havde købt på kundernes vegne.

Han eneste kommentar til Børsen er:

- Hvor har du fået mit nummer fra? Jeg har hemmeligt nummer.

Meget tyder på, at der er tale om svindel. Kurator siger til Børsen:

- Han (Thomas Clausen red.) har lavet certifikater på sin egen computer med et lille stempel, og så har han skrevet under på, at man ejer noget vin på et særskilt depot i England.

- Det er bare ikke udstedt af vinbørsen.