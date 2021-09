Finansministeriet med finansminister Nicolai Wammen (S) i spidsen ventede i maj sidste år, at de offentlige finanser ville ender med et underskud på 160 milliarder kroner i 2020. Det endte på 4,3 milliarder kroner. (Arkivfoto)

Minus på offentlige finanser er 97 procent lavere end frygtet

Corona blev ikke tilnærmelsesvis så dyr for de offentlige finanser, som regeringen frygtede, da virusset ramte Danmark sidste år.

Underskuddet på de offentlige finanser endte i 2020 på 4,3 milliarder kroner.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, der torsdag har offentliggjort en ekstraordinær revision af statistikken for 2020.

Underskuddet var tidligere opgjort til 14 milliarder kroner. Opjusteringen skyldes, at der var afsat for mange milliarder til garantier for coronalån til virksomheder.

I maj sidste år forventede Finansministeriet et minus på 160 milliarder kroner på de offentlige finanser. I december var forventningen et underskud på knap 81 milliarder kroner.

Underskuddet har flere gange siden vist sig at være langt lavere end ventet.

At det ikke gik så galt, skyldes blandt andet, at krisen ikke blev så slem som frygtet, og at regeringen valgte at udbetale indefrosne feriepenge.

Det påpeger Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.

- Krisen blev slet ikke så dyb, som Finansministeriet havde troet.

- Samtidig har udbetalingen af feriepenge betydet, at man har stimuleret økonomien med folks egne penge i stedet for de offentliges penge, mens man mange andre steder har brugt de offentlige finanser mere direkte, siger han.

Las Olsen fremhæver, at en del af coronaregningen ikke er opgjort - herunder betalingen til de danske minkavlere, der blev tvunget til at aflive dyr og stoppe deres erhverv.

Han nævner desuden, at en del af regningen er havnet direkte hos virksomheder og privatpersoner, der har været ramt af krisen.

- De offentlige finanser er ikke hele Danmarks økonomi. Coronakrisen har gjort og gør stadig indhug i dansk økonomi.

- Mange har været arbejdsløse i en periode, og mange virksomheder tjente ikke de penge, som de normalt ville have tjent.

- Derfor står vi stadig tilbage med et tab, som vi ikke får tilbage - nok i størrelsesordenen 200-250 milliarder kroner.

- Det er al den aktivitet, vi er gået glip af, hvis vi ikke havde en coronakrise, hvor der har været nedlukninger, siger Las Olsen.

Hans estimat svarer i grove træk til omtrent ti procent af Danmarks årlige bruttonationalprodukt, bnp.